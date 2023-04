La precampaña de Valladolid se disputa a golpe de tuit sobre el soterramiento, un parque acuático, movilidad y okupas

Guerra de trincheras entre PP y PSOE en Valladolid de cara a las elecciones de mayo a la que se suman, según toque, el resto de partidos. Tanto el candidato 'popular', Jesús Julio Carnero, como el regidor socialista, Óscar Puente, están a la que saltan para atacar a su rival político. Sin empezar todavía la campaña, ambos partidos han dejado ya varios desencuentros en temas que prometen ser cruciales para decidir quién es el alcalde tras los comicios del 28M.

Uno de los grandes caballos de batalla para la cita electoral es el soterramiento de las vías del tren. Por poner en contexto, Valladolid se encuentra dividida en dos, de norte a sur, por el paso de esta infraestructura. Este macroproyecto lleva planeando por la ciudad durante décadas y tras diferentes amagos y cambios en 2015, con el cambio de color en el consistorio pucelano, el PSOE renunció al plan tras decidir no asumir los más de 400 millones de deuda que la ciudad tenía -y por lo que el anterior alcalde tuvo que dar cuentas ante la Justicia para ser absuelto en el caso ''comfort letters'- y todo ello sin haberse comenzado a mover tierra. La posición y dirección del equipo de gobierno, con la coalición PSOE-Valladolid Toma La Palabra, pasa por “permeabilizar” la vía mediante la creación de 17 túneles, algo que comenzó en 2017 con la firma de la construcción del paso de peatones y el túnel de La Pilarica.

A favor de soterrar se encuentran el Partido Popular, Vox, Ciudadanos y Contigo Avanzamos, partido de reciente nacimiento que agrupa los deseos de la plataforma a favor de este plan o en la ciudad, y frente a ellos PSOE y VTLP. Entre unos y otros las posiciones son totalmente enfrentadas y muy lejos de acercarse a un consenso. El candidato del PP, Jesús Julio Carnero, presentaba en un debate con otros candidatos el pasado 19 de abril el soterramiento como “un derecho irrenunciable, una expresión de modernidad”, a la par que sostenía “que se puede hacer”.

Sin embargo, Puente le recordó la deuda aún vigente. “No se va a hacer, lo siento”, le espetaba el socialista. “Era mi sueño, pero se convirtió en una pesadilla, la mayor que tenido como alcalde”. Algo que, según desveló, le habría tenido que hacer llamadas de madrugada para renegociar estas obligaciones por los 100 millones de las cartas de conformidad de De la Riva. Además, aseguró que el suelo donde se dibujó el soterramiento ha aumentado su valor hasta los 203 millones de euros.

Y en este momento, Puente habría otro melón importante: ¿Cómo se iba a financiar el soterramiento? El único en dar un vago esquema fue Carnero, que expresó un método de obra pública a través del Gobierno con la colaboración de la Junta y el liderazgo del Ayuntamiento. Vicente de Pedro, candidato de Ciudadanos, también trasladó que esta obra es prioritaria y estará en la mesa de su partido en caso de que tengan que negociar pactos. Por parte de Vox, su candidata Irene Carbajal, apuntaba que “es una medida de equidad y cohesión social frente a los túneles del miedo”.

En la misma línea, la cabeza de lista de VTLP apoya permeabilizar las vías frente a soterrar. Ante las promesas y argumentos a favor, Sánchez reclamaba que no se “venda humo” a los vallisoletanos y le recordaba a Carnero que en la época de De La Riva no había financiación, “que es el problema”.

A esta escena que resume las opiniones de los partidos hay que sumar a Contigo Avanzamos, con Cecilio Vadillo, ex del PSOE y rival de Puente por el liderazgo dentro del partido en las primarias de 2014, como cabeza de lista. Esta agrupación aspira a capitalizar los votos de las personas a favor de soterrar. Entre su argumentario está que este proyecto es viable económicamente ya que, según defienden, la Sociedad Valladolid Alta Velocidad reconoce que sus deudas fueron “canceladas”.

A partir de esa posibilidad financiera, el soterramiento, según explican, se traduciría en una serie de grandes mejoras para la ciudad en materia de urbanismo con la liberación de 222.0000 metros cuadrados. Y es que, como denuncian, “con las vías del tren en superficie no puede haber igualdad entre los barrios de la ciudad”, en alusión sobre todo a esos 90.000 vecinos que viven al otro lado de ellas, y por ello insiste en la ejecución del proyecto de esta obra.

Aquapark vs. Meseta ski

Más allá de la gran cuestión de Valladolid con el soterramiento, esta precampaña también ha dejado enganchones con las redes sociales como principal escaparate. El 15 de abril Puente anunciaba un “gran centro de ocio acuático” en el Pinar de Jalón. Esta promesa electoral era defendida por el candidato socialista como un “polo de atracción de visitantes y un referente para la España de interior”. El plan es crear en suelo público la instalación y en régimen de concesión privada la explotación.

Cederemos en concesión la parcela de Pinar de Jalón en la que iba a ubicarse la ciudad deportiva del Real Valladolid para la construcción de un gran centro de ocio acuático. Será polo de atracción de visitantes y un referente para la España de interior. #valladolidmejorquenunca pic.twitter.com/rp1V0bLbZa — Oscar Puente (@oscar_puente_) 15 de abril de 2023

La idea de un aquapark generó revuelo en un momento en el que la sequía asfixia al campo. Cada vez llueve menos, según la Aemet, y la poca agua que cae se evapora más por culpa de la subida de temperaturas. Esto fue reprochado por Carnero, también por otros miembros del PP, quien tildó de “descabellada” la propuesta al entender que después de tres periodos de fuerte estío la propuesta no es realista. “Piensen en las restricciones que, por desgracia, si el tiempo no lo remedia, se van a producir en Valladolid y en Castilla y León”, reflexionaba.

El socialista respondía, vía Twitter, con una foto en la que se ve a Carnero con el esqueleto de Meseta Ski de fondo. “Hacer un parque acuático en Valladolid es una idea 'descabellada'”, ironizaba con el plan de la Diputación de Valladolid que quería construir una pista de esquí seco en Villavieja del Cerro y recordaba los “635.000 euros” que cuesta vigilar “la ruina de Meseta Ski”. El proyecto se inició en 2006 y ha acabado en los tribunales tras ascender a 12 millones en un presupuesto inicial de 4 millones. La pista nunca se llegó a ejecutar en su totalidad porque fue ilegalizada por los tribunales. Se había diseñado en un monte quemado años antes y las advertencias y denuncias de los ecologistas, que paralizaron varias veces unas obras que arrancaron en 2006, no consiguieron que la Diputación se replantease la legalidad del complejo deportivo.

Por esto caso, el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid abrió juicio oral en octubre de 2022 y tiene como investigados al alcalde de Olmedo y exvicepresidente de la Diputación de Valladolid, a Alfonso Centeno; el ex alcalde de Villaverde de Medina y ex diputado provincial Pedro Pariente; el ex jefe de servicio de Urbanismo de la Diputación y actual gerente de Reval, Luis Torroglosa y el arquitecto de Sodeva Valentín González. Serán juzgados sólo por prevaricación tras haber prescrito los delitos de falsedad documental y malversación y cerrar en falso la causa que ordenó reabrir la Audiencia Provincial, ya que la prevaricación no ha prescrito.

Movilidad y Zona de Bajas Emisiones

Durante la presente legislatura, PSOE y VTLP ha seguido añadiendo cambios a la movilidad. Se han sumado peatonalizaciones, nuevos carriles bicis y bus taxi que han suprimido carriles para coches y se ha ido aplicando la normativa europea de limitar la presencia de vehículos contaminantes en la 'almendra central': el proyecto de Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Estos cambios en el tránsito urbano, que necesitan tiempo para que la población asimile, ha sido utilizados por el PP para cargar contra el equipo de Gobierno bajo el lema 'Puente atasca'.

Una modificación así, como es evidente, genera críticas y hasta una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que anulaba en 2022 el plan del Ayuntamiento de Valladolid para regular el tráfico en 23 calles del centro en las que se realizó una peatonalización de varias viales del centro, la habilitación de carriles bici y carriles bus-taxi. Además se obligaba a devolver las multas entre la entrada en vigor en 2022 y ese momento. El punto para hacer retirar la normativa no era la afección al tráfico, si no que los jueces afirman que la orden debió ser aprobada mediante ordenanza municipal y no por decreto de concejalía al provocarse un “caos circulatorio” en esos puntos neurálgicos.

Carnero ha reiterado su intención de “volver a la casilla de salida” para evitar el “caos circulatorio” revirtiendo las actuaciones en la avenida Gijón, el paseo de Isabel la Católica y el puente de Poniente. Para el candidato del PP, según informaba, si obtiene el bastón de mando en el Ayuntamiento de Valladolid su primera medida, de manera inmediata, sería revertir estas medidas y realizar un estudio de otras zonas y aplicar las soluciones alternativas para los carriles bici, para que haya “convivencia” entre unos usos y otros.

Sobre la ZBE, Carnero ha asegurado que la propuesta que maneja el Ayuntamiento es “inviable” por lo que aboga a reducirla “a la mínima expresión” que permita la normativa europea. Para el candidato 'popular' la propuesta actual “hace inviable para muchos de los vecinos poder trabajar, disfrutar y cumplir con obligaciones elementales. Sobre movilidad y la ZBE, la candidata de Vox también coincide en señalar ”un caos circulatorio“ y recalcan los mismos problemas que el PP.

“Queremos ser Valladolid, tiene una identidad propia, no queremos ser Ámsterdam o la Barcelona de Colau”, manifestaba Irene Carbajal, en el debate con el resto de candidatos. “No queremos imposiciones de élites de Bruselas”, apostillaba.

Frente a esto, PSOE y VTLP defiende férreamente su plan y descartan “el caos circulatorio” del que hablan el resto de partidos. Puente justifica el trabajo realizado en limitar la ZBE atienda a una ordenanza y unos informes técnicos que así lo avalan. Por su parte, Sánchez señala el cumplimiento de las leyes que obligan a tomar estas medidas y se refiere al de la movilidad como una obligación legal y moral de protección para la población en la calidad del aire y rechaza que los cambios sean sinónimo de “paralizar las ciudades” y apunta hacia Ámsterdam o París como ejemplos en esta materia.

Otro motivo de polémica es 'la cabeza de turco' de turno para la movilidad. En el caso de la movilidad en Valladolid, el exgerente de Auvasa, Álvaro Fernández Heredia, cesado en el cargó y que ahora se presenta 'como número 6' en la lista de Más Madrid al Ayuntamiento de la capital. La polémica en torno a su figura, con el PP en el Ayuntamiento como principal crítico afeando desde su salario, decisiones o que viviera en Madrid, ha culminado en esta precampaña con el anuncio de su destitución. Para los populares puede haber un posible “fraude de ley”, ya que se justificó que “se iba por motivos personales” y se dice que fue “un despido pactado”. Puente explicó que se su marcha se debe al “estancamiento” que se había producido en las negociaciones con el Comité de Empresa en torno al nuevo convenio colectivo, al tiempo que recordó que el Partido Popular era conocedor de las intenciones del equipo de Gobierno y acordó el relevo de Heredia.

El PP promete un oficina contra okupas que existe desde 2021

En tiempo de campaña las propuestas siempre buscan engancharse al tema del momento. En pleno debate sobre la nueva Ley de Vivienda, Carnero anunció que abriría una Oficina de Apoyo y Asesoramiento a las personas que sufren ocupaciones de sus viviendas.

El candidato 'popular' acusaba al presidente del Gobierno de desproteger “a los propietarios” y dar “garantías a los okupas”. “¡En Valladolid no!”, sostenía a la par que indicaba que se contaría con la Policía Municipal para realizar una labor preventiva.

Sánchez desprotege a los propietarios y da garantías a los okupas. ¡En Valladolid NO!, aquí si nos oCupamos👉🏼 abriremos una Oficina de Apoyo y Asesoramiento a las personas que sufren okupaciones contando con la policía municipal para realizar una labor preventiva. pic.twitter.com/7ASIWDE8wA — Jesus Julio Carnero (@JesusJCarnero) 24 de abril de 2023

La propuesta de Carnero no es algo nuevo, como le recordó la candidata de Valladolid Toma la Palabra, ya que la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda (VIVA) de la ciudad asesora a las víctimas de ocupaciones ilegales en Valladolid. Esta medida, como apuntó Sánchez, comenzó en enero de 2021 y es extensivo a las comunidades de propietarios que detecten en sus bloques alguna de esas actividades ilegales. La propuesta fue firmada con todos los grupos político que componen el pleno del Ayuntamiento, entre ellos el PP. Desde esa fecha, según la 'número 1' de VTLP, ha habido “una única demanda de asesoramiento de los servicios jurídicos en este sentido”.

La Junta Electoral abre expediente a Puente

Desde el 4 de abril la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) prohíbe hacer actos de inauguración y las campañas institucionales de propagada. Por este motivo, la Junta Electoral de Zona de Valladolid ha emitido una resolución, ante un escrito presentado por el Partido Popular, en la que estima que la rueda de prensa que ofreció el 24 de abril el alcalde de la capital y candidato del PSOE, junto al ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez, para dar cuenta del avance en la implantación de la fábrica de Inobat en la ciudad, es contraria a la normativa. La Junta Electoral entiende que ambos representantes excedieron “la función informativa que durante el proceso electoral puede realizar como poder público, al incorporar alusiones a logros del gobierno municipal en la actual legislatura”. Es por esto que se ha requerido a Puente que, “con carácter inmediato”, proceda a adoptar las medidas para retirar de los medios de comunicación públicos (web y redes institucionales) donde se haya alojado, en su caso, “cualquier reseña, sobre propuestas electorales o valoraciones de logros, al tratarse de actividades prohibidas por la LOREG, debiendo permanecer retiradas al menos hasta que finalice el proceso electoral”.

Carnero se mantiene como consejero de la Presidencia

La polémica también se concentra en torno a la figura de Carnero. El candidato 'popular' sigue a día de hoy como consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León y, salvo cambio de opinión, no dejará de ejercer ambos cargos “hasta que tome el acta de concejal”, como ha asegurado en varias ocasiones. El PSOE, tanto en el Ayuntamiento de Valladolid como en las Cortes de Castilla y León, ha afeado varias veces la decisión del aspirante del PP y ha aprovechado para cuestionar su compromiso tanto con la ciudad como con la autonomías. Asimismo, la secretaria de Organización de los socialistas en la comunidad, Ana Sánchez, le solicitaba seguir el ejemplo de las exministras Carolina Darias y Reyes Maroto, que cesaban para concurrir en Las Palmas de Gran Canaria y Madrid.

Estos son solo algunos casos, de momento, que ha dejado la precampaña en Valladolid. También hay otros conflictos entre candidatos, partidos y simpatizantes como las críticas hacía la duración de las obras, la limpieza de la ciudad, la creación de una Concejalía de la tercera edad que el PP quiere crear y que Puente ha descartado por entender que “no resuelve nada” si no hay un presupuesto, algo que según el alcalde, la Junta adeuda al Ayuntamiento en concepto de ayuda a domicilio. Esta es la carrera por el Ayuntamiento de Valladolid: los competidores están calentado con vista a una campaña que ya se antoja larga y que cuenta con Puente de baja tras ser operado por un accidente. El 28 de mayo la 'foto finish' dará el vencedor de los ciudadanos y a quién compran éstos el discurso.