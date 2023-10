“Tiene que ser más casposo”: cómo se gestó por 17.000 euros el logo de Castilla y León sacado de un banco de imágenes

El logo “escupitajo” de 'Castilla y León Excelente', una nueva marca de la Consejería de Cultura y Turismo, en manos de Vox, tenía que ser “más casposo” según una antigua becaria de la empresa que ha obtenido la adjudicación por algo más de 17.000 euros. Las cuatro manchas de tinta que lo componen salieron de un banco de vectores para diseñadores, pero Área YRG Asesores de Comunicación SL mantiene ante el Gobierno autonómico que es una creación original y que no usó ninguna imagen ajena.

La antigua becaria de YRG ha relatado en las redes sociales que el logo fue realizado “por un buen diseñador bajo las órdenes de un jefe miserable e incompetente”. La misión de crear el logo y el naming –un conjunto de criterios, reglas y directrices que se conforman de acuerdo a una arquitectura de marca determinada– fue encargada primeramente a la becaria. Según su testimonio, realizó un logo “muy bueno” bajo el naming “exprime Castilla y León”. Sin embargo, aunque el logo gustó “a todo el equipo”, su jefe le echó atrás el trabajo “porque no era lo suficientemente casposo” pero quiso adueñarse del naming y que ella rehiciese el logotipo “en tres horas”. Finalmente, “para no tener problemas con la niñata” le traspasó el trabajo “hasta que estuvo a gusto” del jefe.

Por otro lado, según ha podido confirmar elDiario.es, el diseño de las manchas se extrajo del banco 'Istock, que es con el que trabaja YRG, 'y no de 'Shutterstock' como apuntaron algunos diseñadores, pero en cualquier caso el autor es el mismo, un diseñador apodado Neliakott. YRG paga más de 200 euros al mes por utilizar Istock, que pertenece a Getty Images.

Entre las cláusulas de Istock aparece una que dice claramente que “no se permiten declaraciones falsas de autoría”. “Usted no puede declarar falsamente ser el creador original de un uso final compuesto en su mayor parte por contenido licenciado. Por ejemplo, no puede crear una pintura basándose únicamente en el contenido licenciado y reclamar ser el autor”, se precisa. Sin embargo, tal y como desvelaron fuentes de la Consejería de Cultura, YRG ha explicado a través de una carta que el logo es “original” y que no se recurrió a un banco de vectores para su elaboración. Así las cosas, la Consejería no actuará anulando la adjudicación a menos que haya una demanda o denuncia por uso indebido de la imagen.

Por otro lado, aunque el portavoz de la Junta aseguró que se había producido una “reunión con los creativos del logo” esto no fue así, porque el diseñador fue despedido por una política de reducción de gastos poco antes de que se produjese la adjudicación. Posteriormente, el Gobierno autonómico pidió que se realizase un vídeo sobre la nueva marca, y la empresa llegó a requerir, sin éxito, los servicios de su antiguo diseñador. Este diario intentó contactar con los responsables de Área YRG Asesores de Comunicación SL, pero no atendieron la llamada.