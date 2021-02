Castilla y León ordena que bares y tiendas cierren a las 20.00 horas tras la suspensión del adelanto del toque de queda en el Supremo

Castilla y León adelanta el cierre de tiendas y bares a las 20 horas. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha explicado que se ha acordado esta decisión en el Consejo de Gobierno extraordinario celebrado este martes. Con el objetivo de "favorecer el aislamiento entre personas", se establece como horario máximo las 20 horas para "establecimientos, actividades y servicios que tienen permitida su apertura".

Es decir, a partir del miércoles ningún establecimiento que no sea considerado "esencial" podrá abrir pasadas las 20 horas: ni hostelería, ni comercio ni actividades que no sean "esenciales", como farmacias o supermercados. La orden se publicará mañana en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) y entrará a partir del miércoles en vigor hasta las 23.59 h del 23 de febrero, cuando se evaluará la necesidad o no de prorrogar esta medida junto al cierre de gimnasios, centros comerciales y el interior de la hostelería.

Sobre qué norma se aplica este mismo martes, una vez queda suspendido el adelanto del toque de queda, el presidente ha dicho que los bares podrán abrir hasta las 22 horas, pero que mañana miércoles entra en vigor el adelanto del cierre a las 20. Mañueco ha vinculado esta medida a la publicación del acuerdo en el Bocyl. Sin embargo, fuentes del Gobierno autonómico no han aclarado si el toque de queda a las 22 horas puede tener efecto antes de que se publique en el Boletín y que todo puede ser "interpretable". Además, Mañueco ha "recomendado" a los ciudadanos que hoy se atengan a la norma que se publicará mañana.

Así lo ha asegurado Mañueco unas horas después de que el Tribunal Supremo suspendiera el adelanto del toque de queda a las 20.00 horas como medida cautelar. El Alto Tribunal accede a la suspensión que pide la Abogacía del Estado porque la modulación que aparece en el decreto de alarma y a la que alude la Junta, no significa que se pueda agravar una medida que afecta a derechos fundamentales.

Mañueco ha asegurado que "respetan" el auto del Supremo, que "en modo alguno condiciona la labor de los servicios jurídicos ni la labor que realiza la Junta de Castilla y León". También ha rechazado que él o algún otro representante político vaya a dimitir, a pesar de las peticiones de la oposición.

El presidente de la Junta de Castilla y León ha defendido la eficacia del toque de queda a pesar de que otras autonomías no han recurrido a él y han registrado una bajada similar con otras medidas que el Gobierno no ha cuestionad. También ha rehusado comparar la situación de Castilla y León con otras comunidades para esta cuestión, aunque ha destacado que Castilla y León es "la comunidad que más test ha realizado" y una de las que "tiene un descenso mayor, más vertiginoso"-

Mañueco ha reclamado una nueva normativa sanitaria "necesaria" y pedirá al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convoque una nueva conferencia de presidentes autonómicos, que lleva sin celebrarse desde el 26 de octubre.