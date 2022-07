Castilla y León echa la culpa de no poner en marcha el bono de alquiler joven al Gobierno al no adelantar el dinero

“La Junta de Castilla y León publicará la convocatoria de ayudas del bono de alquiler joven a lo largo del próximo mes de julio”. Este anuncio de mayo servía para poner fecha de lanzamiento a al subsidio de 250 euros destinado a facilitar el acceso a la vivienda a los menores de 35 años. Avanzado el mes de julio, el Ejecutivo autonómico no tiene certezas de cuando va a poder lanzar este complemento. El portavoz, Carlos Fernández Carriedo, ha apuntado este jueves que “todavía no se está en condiciones de convocar ese bono que anuncio el Gobierno” ya que no disponen “de la información precisa” ni tampoco de la partida económica, 10,8 millones en 2022 y la misma cantidad para 2023. Aún así, ha asegurado que “acelerarán lo máximo que pueda”.

El bono alquiler no llegará al 1% de la población joven y puede presionar al alza los precios

Saber más

Para Fernández Carriedo hay una falta de concreción que hace que “las Comunidades Autónomas no lo hayan hecho todavía y tampoco lo ha hecho el Gobierno, que sepamos”. Pero lo cierto es que sí que hay que otras regiones (Cataluña, Comunitat Valenciana, Galicia y Asturias) que no han esperado y ya han puesto la maquinaria para conceder una ayuda al alquiler que tendrán que gestionar las administraciones locales, y que, además, también podrán complementar con fondos propios.

Hay que recordar que la medida, que fue aprobada en enero del presente año, recogía que el bono de alquiler joven tendría efecto retroactivo, independientemente de cuándo se aprobase. Asimismo, los cálculos del Gobierno es que diese cobertura a 70.000 personas. Para acogerse a esta ayuda hay que tener entre 18 y 35 años, tener nacionalidad española o en caso de ser extranjero, tener la residencia legal.

Además, los beneficiarios deberán contar con un contrato de trabajo y podrán superar unos ingresos de 23.7625 euros anuales -12 pagas anuales de 1.979 al mes o 14 de 1.696-. Además de que el contrato tenga que ser legal, la mensualidad no deberá superar los 600 euros o los 300 si es solo una habitación. También tendrá que ser la vivienda habitual y permanente del solicitante. Cabe destacar, como consultó elDiario.es en enero, es probable que la medida vaya a tener un impacto limitado al tratarse de una pequeña parte de la población. Otro problema en el que puede desembocar es que se produzca una presión inflacionista sobre los precios, dado que no lleva aparejada un aumento de la oferta de pisos asequibles para los jóvenes que buscan emanciparse en condiciones asumibles.

Convocatoria de ayudas al alquiler de 2022

La Junta de Castilla y León no convocará las ayudas al alquiler del presente 2022 hasta el mes de octubre, retrasando así la medida que habitualmente se tomaba en el mes de julio tres meses más y a solo dos de que finalice el año. El Ejecutivo ha apuntado a que las ayudas al alquiler de 2021 ya se están empezando a cobrar en muchos casos y ha fijado en otoño, en torno a octubre, el lanzamiento de las subvenciones de 2022. Fernández Carriedo ha justificado al retraso de la nueva convocatoria al tener que atender a las del pasado año al haber un número alto de solicitudes. El portavoz ha asegurado que decidieron unificar el sistema de pagos en una sola fase resolviendo todas a las vez.

La Junta de Castilla y León no convocará las ayudas al alquiler del presente 2022 hasta el mes de octubre, retrasando así la medida que habitualmente se tomaba en el mes de julio tres meses más y a solo dos de que finalice el año.