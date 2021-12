Ciudadanos nombra a Igea candidato en las elecciones en Castilla y León

Ciudadanos nombra a Francisco Igea candidato a las elecciones en Castilla y León, según ha informado el partido naranja a través de un comunicado. Igea ha agradecido en rueda de prensa la "confianza" por aceptar la propuesta "unánime" del Comité Autonómico.

Igea ha aludido a la convocatoria anticipada de elecciones como un "evento no solo inesperado, si no inusitado". "Pocas veces se ve un acto tan lamentable, nunca habíamos visto a un presidente de la comunidad abandonar su responsabilidad y convocar unas elecciones en un momento tan difícil, sin que hubiera una necesidad, una explicación, y que además se hizo mintiendo", ha cargado Igea.

El ya candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León ha subrayado el trabajo de los procuradores, los consejero, secretarios y directores generales que "se han dejado la piel" y han sabido "demostrar que se puede gestionar y ser eficaces". Igea ha augurado una campaña electoral "atípica" en la que Ciudadanos defienda su acción de gobierno "mientras otros intentan aprovecharse".

El exvicepresidente autonómico ha reclamado que se pida "perdón" a los ciudadanos porque "la política no debería dar estos espectáculos". "¿Dónde han quedado los intereses que nos permitían un presupuesto para la recuperación?", se ha preguntado Francisco Igea, quien ha rechazado que Castilla y León sea "un trampolín" político. "Aquí no se presenta Sánchez, no se presenta Pablo Casado. Aquí se juega el interés de los ciudadanos de esta comunidad, y quien introduzca intereses ajenos se va a encontrar a Ciudadanos y a los ciudadanos", ha avanzado Igea, quien ha rechazado que Castilla y León vaya a ser "el muro contra el sanchismo" como dice Mañueco. "Esto no es un muro ni un tablero de juegos. Es el territorio de 2,4 millones", ha criticado Igea.

Francisco Igea ha destacado el trabajo de la Consejería de Empleo, con unas cifras "desconocidas desde 2008", el trabajo realizado en "desatascar" la ordenación territorial y la importancia del portal de datos abiertos.

El comité permanente de Ciudadanos ha aceptado este lunes la petición del comité autonómico de no convocar primarias y nombrar directamente al que fue candidato en 2019 y vicepresidente autonómico hasta hace una semana, Francisco Igea. El Comité Ejecutivo ha ratificado la decisión y el Consejo General será informado.

El partido liderado por Inés Arrimadas recuerda que el Reglamento electoral permite al Comité Permanente adoptar "las decisiones que resulten pertinentes" si existen razones "de extraordinaria y urgente necesidad" como las de Castilla y León ante la "sorpresiva" convocatoria electoral anticipada. Esta situación -unida a la situación epidemiológica y a las fiestas navideñas- "no permite ofrecer a los afiliados, de convocarse el procedimiento electoral interno, las garantías adecuadas para que puedan ejercer con plenitud sus derechos de participación".

Ciudadanos considera "necesario" no organizar unas primarias en Castilla y León, una medida "siempre dolorosa para un partido profundamente democrático como Ciudadanos".

El Comité Permanente ha propuesto al Comité Ejecutivo que, ante la imposibilidad de la celebración de primarias, sea designado Francisco Igea como candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León.