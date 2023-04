“¡Que es concejal!”: la resistencia de un edil del PP y sus amigos a que fuera detenido tras un altercado nocturno

El concejal de Cultura de Villafranca del Bierzo, Juan Rasilla (PP), pasó la noche del sábado al domingo en el cuartel de la Guardia Civil de Cacabelos, tras una accidentada detención que requirió incluso la presencia del alcalde de la localidad, José Manuel Pereira, y de la que hay, al menos, un par de grabaciones.

Según han confirmado varias fuentes, los hechos se produjeron el sábado de madrugada, cuando una pareja de agentes de la Guardia Civil requirió la licencia al dueño de un bar situado en las inmediaciones de la Plaza Mayor. Rasilla, que estaba allí, se enfrentó a los agentes de tal modo que acabaron poniéndolo contra la pared para detenerle. No fue posible porque se zafó y salió corriendo a la plaza, donde le dieron alcance. Los agentes intentaron engrilletar al edil mientras este se resistía y un grupo de personas conocidas de Rasilla los rodeaban y grababan la escena.

En los vídeos a los que ha tenido acceso elDiario.es se ve a Rasilla intentando liberarse de los guardias. “Hablad, tíos, hablad conmigo”, les pide mientras alguien le dice: “Está grabado, Juan, tranquilo, rey, Juanín tranquilo que está grabado, rey. Se les cae el pelo, tranquilo Juan, que está grabadísimo tío”. “Por favor, no”, insiste el concejal mientras los agentes tiran de él para que entre en el coche y él se sigue resistiendo. “Merche, llama rápido a mi madre, Álvaro, hazlo por mí”, insiste.

Aunque la persona a la que se oye en el vídeo le dice que no se resista porque todo se está grabando, Rasilla sigue pidiendo ayuda e intenta impedir que le pongan las esposas. “Suelta, suelta, suelta el grillete”, le indica uno de los guardias. En todo momento, los agentes estuvieron rodeados de personas que grababan y trataban de tranquilizar al concejal a la vez que les increpaban. “Esa manita, campeón”, dicen cuando intentan apartar a uno de ellos. “Tranquilo, Juan, no te rayes que están grabados los dos, tío, se les va a caer el puto pelo. Estáis grabadísimos, campeones, ejerced vuestro poder”, les dice. “Que es concejal, campeón, que es concejal, ¿sabes?”, les advierte mientras Rasilla insiste en que llamen a su madre y a su padre “rápido”.

“Juan se excita con facilidad”, dice el alcalde de Villafranca

En una segunda grabación se ve a Rasilla en el suelo, sujeto por los agentes mientras el mismo hombre al que se oía en el vídeo anterior les dice: “Estáis grabados eh, hijos de puta, putos cerdos”. Al mismo tiempo pide que graben la cara de los agentes. El concejal aparece sin la camisa y diciendo que no puede más. Sin embargo, la detención no concluyó en ese momento, ya que testigos aseguraron que acabó metiéndose en un coche particular del que no quiso salir “durante dos horas”.

El alcalde de Villafranca, José Manuel Pereira, en conversación con elDiario.es, ha confirmado tanto la detención de Rasilla, como su presencia en el lugar de los hechos. “Fui allí para tranquilizarle porque estaba muy nervioso. Yo no sé si estuvo mucho tiempo en el coche, porque cuando yo llegué salió enseguida y se dejó detener”, comentó. El regidor aseguró desconocer los motivos de la detención y qué cargos hay contra él. “Juan es una persona que se excita con facilidad”, resumió. “Cuando se tranquilice hablaré con él”, zanjó. Fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León han confirmado que la detención se produjo por atentado a la autoridad.