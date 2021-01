La consejera de Sanidad de Castilla y León, tras un Interterritorial "intenso": "No estoy satisfecha, la situación es muy grave"

La consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, ha considerado que el Consejo Interterritorial de este miércoles ha sido "intenso" y ha reconocido que no está "satisfecha" porque "la situación es muy grave". En declaraciones a los medios, Casado, ha explicado que "se han comentado muchas cosas" pero que "el mínimo común denominador ha sido la grave situación epidemiológica y sanitaria, con un crecimiento muy importante de los casos que preocupa a a todas las comunidades".

Verónica Casado ha insistido en que la situación epidemiológica y sanitaria por esta tercera ola de la COVID-19 está siendo aún más grave que las dos ondas pandémicas anteriores, por lo que es absolutamente necesaria la adopción de medidas que palíen esta situación, ya que cuanto más se demoren esas decisiones, mayores serán los contagios, los ingresos y las personas fallecidas

Según la consejera, tras una primera intervención del ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha intervenido cada uno de los consejeros de Sanidad de cada Comunidad Autónoma para explicar la situación en sus territorios y las medidas adoptadas que, a criterio de Casado, "van confluyendo".

Nueve autonomías han pedido que se adelantase el toque de queda: Euskadi, Galicia, Andalucía, Asturias (esta incluso ha propuesto que arranque a las 18:00 horas), la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Baleares y Castilla y León. Curiosamente, Castilla y León insiste en adelantar el toque de queda a pesar de que ya ha hecho efectivo ese deseo: desde el pasado sábado se ha adelantado hasta las 20.00 horas, una decisión que el Gobierno central ha recurrido ante el Tribunal Supremo, por entender que el decreto de estado de alarma no da soporte a esa decisión.

Además, algunas comunidades, han pedido "herramientas para tomar decisiones lo más rápido posible" y poder establecer confinamientos domiciliarios además de limitar la movilidad nocturna. Casado ha matizado que cuatro comunidades, no ha precisado cuáles, han señalado que no necesitan más medidas, pero que si hay herramientas, "las podrían llegar a aplicar".

"Como sé que me lo van a preguntar, se lo digo: no estoy satisfecha, es una situación muy grave en la que hay que tomar decisiones de manera muy ágil. Detrás de los contagios vienen los ingresos, y luego las UCIs y después los fallecimientos", ha criticado. Verónica Casado ha apuntado que la reunión de este miércoles se ha cerrado con el compromiso del ministro de analizar las propuestas de las autonomías pero que es necesaria la "rapidez". "El día que perdemos es un día en el que pasan muchas cosas en nuestro sistema sanitario y la cogobernanza es tomar decisiones de manera conjunta, se necesita unidad de acción, no de inacción", ha recordado. Además ha insistido en que la coordinación es "absolutamente clave y que las comunidades necesitan herramientas si el Ministerio no toma las decisiones.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad ha valorado como suficiente el actual marco jurídico nacional frente a la pandemia, insistiendo en que las Comunidades aún disponen de margen decisorio y que hay que esperar a ver cómo se obtienen resultados de las medidas implementadas.

La Junta recuerda que, en cuanto a normativa publicada en el BOCyL y sobre la que no existe aún resolución judicial, sigue vigente en Castilla y León el toque de queda establecido entre las ocho de la tarde y las seis de la mañana, además de otras medidas tales como la limitación, con carácter general, de las reuniones en espacios de uso público y privado a un máximo de cuatro personal; la reducción del aforo en lugares de culto a un tercio, con hasta veinticinco personas en total; y el cierre perimetral del conjunto autonómico y de todas y cada una de las provincias.

Además, todos los territorios provinciales permanecen en el nivel 4 de alerta sanitaria para la contención de la COVID-19, con las medidas preventivas reforzadas vigentes.