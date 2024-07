Las Cortes de Castilla y León estudian si el eurodiputado Raúl de la Hoz, del PP, podía cobrar como portavoz y abogado

Las Cortes de Castilla y León estudian si el eurodiputado Raúl de la Hoz, del PP, podía cobrar como abogado mientras tenía 'dedicación exclusiva' como portavoz del Grupo Popular en el parlamento autonómico. La Mesa de las Cortes ha pedido un informe a los servicios jurídicos y la situación está siendo “objeto de estudio”, según informan desde la cámara de representación, desde la que aseguran que se parte “de la base” de que no se aprecia “vulneración de la normativa” porque el régimen de incompatibilidades “no está desarrollado más allá de lo que marca la Ley electoral de Castilla y León”.

La semana pasada, Raúl de la Hoz presentó su Declaración de Actividades en el Parlamento Europeo. El documento señala unos ingresos de 92.000 euros como portavoz del Grupo Popular en las Cortes (un cargo que ha ostentado durante siete años) y otros 40.000 euros anuales como 'abogado'. La Declaración de Actividades no concreta a qué corresponden exactamente estos honorarios.

Preguntado por este diario, Raúl de la Hoz ha asegurado que la dedicación exclusiva en las Cortes impide tener otro trabajo por cuenta ajena o en el sector público, pero sí permite el “desarrollo de actividades económicas de carácter profesional” como la abogacía. También señala que no hay ninguna limitación en el estatuto de autonomía, la Ley electoral o el reglamento de las Cortes.

Los servicios jurídicos lo permitieron “de forma verbal”

El exportavoz del Grupo Popular afirma que corroboró esa información “de forma verbal” con los servicios jurídicos de las Cortes, sin cuya autorización no habría ejercido la abogacía. “Me hubiera gustado que se elaborara el informe que al respecto ha solicitado el Grupo Socialista para que quedara constancia escrita sobre el tema, sin embargo me he ido de las Cortes sin conseguirlo”, ha apuntado.

La dedicación exclusiva del portavoz de Grupo Parlamentaria es de 78.271,76 euros, además de 1.800 euros al mes por indemnización por gastos y una compensación por gastos derivados del seguro del vehículo (1.000 euros anuales). En total, él ha declarado recibir 92.000 euros de fondos públicos.

Raúl de la Hoz, conocido por su férreo control del Grupo Parlamentario Popular, entró a trabajar en las Cortes de Castilla y León cuando tenía 26 años, donde ha permanecido hasta este mes de junio, cuando ha llegado a la eurocámara. Ha sido nombrado portavoz adjunto del Partido Popular en el Parlamento Europeo, un cargo que no existe dentro del organigrama europarlamentario como tal, donde el PP está integrado en la familia de los democristianos. Sí es miembro de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, y suplente en tres comisiones (Empleo, Salud Pública y Desarrollo Regional).

El reglamento de las Cortes no detalla qué supone la dedicación exclusiva

El reglamento de las Cortes, establece que es la Mesa de las Cortes la que determina el grado de dedicación de los miembros del parlamento, fija su régimen de retribuciones y sus incompatibilidades. Según la Ley Electoral de Castilla y León 3/1987, el cargo de procurador es incompatible con el de europarlamentario, presidente de la Diputación o alcalde o concejal en un municipio de más de 20.000 habitantes, entre otros cargos públicos. Sin embargo, y en principio, no se pronuncia sobre la compatibilidad con otros trabajos además del de procurador —algo que es habitual— o portavoz, porque no diferencia, y sus posibles conflictos de interés que puedan haber surgido.

Las instituciones propias de la Comunidad, dependientes de las Cortes de Castilla y León, sí detallan lo que supone tener dedicación exclusiva, que prohíbe ejercer “ninguna otra actividad profesional, mercantil, industrial o laboral, pública o privada, por cuenta propia o ajena retribuida mediante sueldo, arancel, honorarios o comisión”. La normativa en este caso permite la compatibilidad de los cargos de Presidente del Consejo Consultivo y del Procurador del Común con la literatura, el arte y la ciencia, además de otras colaboraciones “ocasionales” en congresos, seminarios o conferencias “siempre que no sean consecuencia de una relación de empleo o de prestación de servicios o supongan un menoscabo del estricto cumplimiento de sus deberes”.

El Grupo Socialista en las Cortes se ha dirigido a la Mesa de las Cortes en varias ocasiones para solicitar a los servicios jurídicos de la Cámara un informe sobre si se pueden desempeñar las funciones de dedicación exclusiva con mantener el desempeño o actividad de cualquier otro tipo y ha puesto el ejemplo concreto de que De la Hoz tenía un despacho de abogados abierto y que podría incurrir en “tráfico de influencias” o uso de información privilegiada.

Los de Luis Tudanca han pedido informes el 22 de abril de 2021, 3 de diciembre de 2021, 30 de septiembre de 2022 y 9 de enero de 2023 para saber los motivos por los que no se han pedido el informe de compatibilidad. Fuentes socialistas reclaman que la Mesa de las Cortes debería dar “muchas explicaciones” porque el Grupo Socialista lleva dos años pidiendo el informe de compatibilidad. “Unos tapaban, otros cómplices y los servicios jurídicos que nunca encontraban tiempo”, critican estas fuentes.

El exvicepresidente autonómico y procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea, denunció hace unos días “los códigos éticos del PP de Castilla y León”, a través de la red social X.