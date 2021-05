Un empresario asegura que la Junta de Castilla y León le pidió que cediera parques eólicos en Valladolid para tenerlos en León

El empresario y presidente de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) entre 2004 y 2012, José María González Vélez, asegura que cedió los derechos de unos parques eólicos en los Montes Torozos (en la zona de Peñaflor, en Valladolid) para tenerlos en Sahagún (León) como le pidió el entonces vicepresidente y consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, que falleció inesperadamente poco antes de declarar en calidad de imputado en la causa. Esta petición, tras varias preguntas, ha reconocido que esto "no era el procedimiento adecuado ni normal".

González Vélez ha sido el único compareciente que este lunes se ha mostrado abierto a participar en la comisión de investigación que organizan las Cortes de Castilla y León por la Trama Eólica. Este empresario, sin embargo, ha asegurado que ni él pagó "un duro", ni recibió de la Junta "un duro".

José María González Vélez, que ya tuvo que declarar en el Juzgado como testigo, ha asegurado que hasta la petición de Villanueva, los proyectos de los parques eólicos siguieron su tramitación ordinaria a través del jefe territorial de entonces, otros departamentos o el director del EREN. "Yo seguí un cauce normal", ha mantenido. "En un momento dado me plantea que si quiero... de los 300 megavatios de Torozos, la mitad aproximadamente los tenía que ceder y me daba los otros (Sahagún). Más vale eso que una patada en la espinilla. Porque si digo que no, era muy fácil haber abierto temas de recursos, ¿no?", ha planteado en las Cortes.

González Vélez ha asegurado que él "no hubiera cedido nunca" los derechos del parque eólico de los Montes Torozos, que no conocía al empresario que recibió esos derechos. "Claro que yo no quise voluntariamente", ha remarcado.

También estaba previsto que participaran el exconsejero delegado de Gesturcal-Ade Parques, Juan Carlos Sacristán, el ex director financiero de ADE, Francisco Armero, que se han negado a responder a las preguntas de los procuradores.

González Vélez, con 40 años de experiencia en el sector en todo el país, ha afirmado que su petición de desarrollar un proyecto eólico en Sahagún que estuvo dos o tres años parado. Esta iniciativa "se desatrancó" y se autorizó dos meses después de ceder los derechos de parques eólicos en los Montes Torozos (Valladolid) a otro empresario local, Rafael González Vallinas, de VAPAT.

"El difunto Villanueva me dijo que si quería que me dieran potencia en Sahagún, tenía que ceder los terrenos conquistados [de Torozos], que no valían nada. Había dedicado tiempo y esfuerzo y tenían un potencial", ha apuntado González Vélez, que ha criticado la gestión de los parques eólicos en varias comunidades autónomas y que también participó en el Consejo Asesor del Ente Público Regional de la Energía (EREN). "Lo que quedamos verbalmente y apalabramos[Villanueva y él], sucedió. Nos concedieron los parques de Sahagún después de cederle los parques a Vallinas para los parques de Torozos", ha indicado.

Preguntado por Ciudadanos, González Vélez ha asegurado que conocía también al exviceconsejero de Economía, Rafael Delgado, pero no tuvo un contacto personal. "Al tener acceso a Tomás, no necesitaba a nadie.... En ningún momento tuve contacto de ningún tipo con Rafael", ha apostillado.

Sicilia y León

Tras la intervención de González Vélez, la secretaria de los socialistas, Patricia Gómez, ha apostillado que "por algo" se referían a la Comunidad como "Sicilia y León". "Se ha confirmado lo que sabíamos, por algo llamaban a esta tierra Sicilia y León", ha zanjado.

"Ha contestado que sí, que le llamó Villanueva y le dijo: te prometo que saldrá bien, esta era la manera de proceder de la Consejería", ha lamentado Gómez.

Durante la comisión, el procurador popular Salvador Cruz ha afeado que la paralización de la autorización del parque eólico de Sahagún no se trataba de una "irregularidad", si no de un colapso ante el "boom" de peticiones.