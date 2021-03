La exprocuradora de Ciudadanos Castilla y León denuncia "presiones y amenazas" para que deje su escaño

La exprocuradora de Ciudadanos Castilla y León, María Montero, denuncia y pide que cesen las "presiones y amenazas" para que deje su escaño en favor del Grupo dirigido por David Castaño en las Cortes de Castilla y León. Montero, que se abstuvo en la moción y dejó su cargo porque las decisiones las tomaban "unos pocos", advierte que lo denunciará si continúan estas "amenazas y presiones" y emprenderá "las acciones legales oportunas".

Montero abandonó el grupo parlamentario de Ciudadanos tres días antes de la moción de censura, pero mantuvo su puesto, aunque será procuradora no adscrita. A través de un comunicado, la que fuera portavoz adjunta de Ciudadanos en las Cortes ha denunciado "presiones y amenazas" hacia su persona para que no continúe como parlamentaria no adscrita.

"Lo dije en ese momento y lo vuelvo a reiterar: pido que mi decisión sea respetada por parte de todos, y no ser sometida a ningún tipo de acoso por quienes no la compartan", ha reclamado en un comunicado.

La decisión de Montero ha provocado que el gobierno de coalición entre el Partido Popular y Ciudadanos pierda la mayoría absoluta que ostentaban para legislar en los próximos dos años de mandato. A partir de ahora, si Montero se mantiene en su puesto como procuradora no adscrita, la Junta de Castilla y León deberá pactar con al menos una formación: Vox, Unión del Pueblo Leonés, Por Ávila, la exprocuradora de Ciudadanos, Podemos-Equo o el PSOE.