La exprocuradora de Ciudadanos en su primera intervención en el Pleno como no adscrita: "Por primera vez en 27 meses me expreso sin presiones"

La exprocuradora de Ciudadanos ahora no adscrita, María Montero, ha intervenido este martes en el Pleno de las Cortes por primera vez desde que abandonó el grupo parlamentario. "Por primera vez en 27 meses, intervengo con libertad, sin presiones, ni trabas, le pese a quien le pese", finalizaba. Pero no ha sido un paseo. El PP ha abandonado el hemiciclo en bloque, y además ha protagonizado un enfrentamiento con su excompañera y consejera de Empleo, Ana Carlota Amigo, a quien iba dirigida una interpelación sobre la política de comercio y reprochaba la escasez de ayudas para que los comerciantes opten también por las ventas por internet.

Montero ha comentado que Amigo tan sólo será recordada como "la consejera de las orquídeas", en alusión a un polémico tuit en el que la responsable de Empleo de Castilla y León presumía de haber recibido unas flores, y mostraba una fotografía de las mismas en la ventana de su despacho, mientras se veía a un grupo de trabajadores manifestándose.

Cuando te llegan Orquídeas al despacho y te alegran el día. pic.twitter.com/SxkWdAFypJ — Ana Carlota Amigo 🖤🇪🇸 (@carlotaamigo) September 22, 2020

Amigo ha respondido en su turno. ""A mí se me recordará por unas orquídeas, pero a usted por ser la primera tránsfuga de esta Comunidad", ha espetado. Tampoco ese comentario ha quedado sin respuesta por parte de María Montero, quien ha confesado que prefiere seguir sus ideales y principios "antes que ser una palmera de Mañueco". Además, la procuradora reprochó que él único miembro del PP que la estuviese escuchando fuese el vicepresidente primero de la Mesa, que tuvo que presidirla en sustitución de Luis Fuentes (Ciudadanos), que se ausentó. "No mire, no intervenga con la Mesa, porque entonces me voy yo también y dejo a la vicepresidenta segunda", amenazó Vázquez.

Finalmente, Amigo en el turno de dúplica, ha atacado a Montero: "Mire no pensaba entrar en esto pero si yo soy la palmera de Mañueco, usted es la palmera de Diego Moreno (PSOE)", ha dicho mientras Moreno abandonaba el hemiciclo junto a otros procuradores socialistas.

María Montero abandonó el Grupo Parlamentario Ciudadanos tres días antes del debate de la moción de censura del PSOE el pasado mes de marzo. Con su salida, el Gobierno autonómico perdió la mayoría parlamentaria, lo que le deja en una situación de permanente inestabilidad. Tras su paso a no adscrita, Montero trabaja en un rincón de la biblioteca del Parlamento. A pesar de que el edificio es inmenso, no tiene despacho asignado.