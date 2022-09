La gestión de los incendios enciende el Pleno de Castilla y León y el consejero de Medio Ambiente acusa a la oposición de “carroñerismo”

La cuestionada gestión del operativo de incendios ha encendido el primer Pleno de las Cortes de Castilla y León tras las vacaciones de verano, con una oposición que ha insistido en la dimisión del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que se ha defendido acusando a sus oponentes de “carroñerismo político”.

El debate ha arrancado con la pregunta del líder del PSOE, Luis Tudanca, al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco sobre su balance de la situación de Castilla y León y la petición de que “dé la cara” y vote a favor de crear una comisión de investigación sobre los graves incendios de este verano en las provincias de Ávila y Zamora. Mañueco ha asegurado que el gobierno que preside trabaja de manera eficaz y ha presumido de la bajada de tasas e impuestos que va a poner en marcha.

El socialista le ha recordado las 95.000 hectáreas arrasadas por el fuego, el 40% de la superficie forestal quemada en España este verano. Tudanca también se ha referido al “despilfarro” que según el consejero de Medio Ambiente es tener un operativo de incendios todo el año y ha preguntado a Mañueco si conceder un contrato de 100.000 euros para gestionar la información sobre los fuegos a un “amiguete” no lo es. Tal y como ha desvelado eldiario.es, la comunicación de incendios ha recaído, a través de un procedimiento negociado sin publicidad, en la pareja del jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid. El portavoz de Unión del Pueblo Leonés, Luis Mariano Santos, también ha deslizado que sobre el consejero hay “sombras de corrupción”.

Tudanca ha reprochado que la Junta no haya demostrado “ni empatía, ni perdón, ni culpa por su indolencia y eficacia” a pesar de que en el incendio de Losacio en Zamora tres personas, una de ellas perteneciente al operativo de incendios, perdiesen la vida. “Sólo intentan blanquear su imagen para salvar su puesto y el de Suárez-Quiñones”, ha apuntado.

Tras recriminar el cierre de consultorios en la comarca de Sanabria, en Zamora, Luis Tudanca, ha lamentado que el Gobierno autonómico haya estado ocupado en cambiar festivos de fecha, en eliminar las ayudas a las mujeres en el campo o a “proponer contratar desempleados para limpiar el monte y que se les quite la tontería”. “Lo que no sé es si habrá monte suficiente para que a su Gobierno se le quite la tontería”, ha espetado.

PP y Vox “como las vacas mirando al tren” mientras ardía la Comunidad

El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, fue aún más duro que Tudanca al calificar de “deplorable” la “pasividad” de PP y Vox, que se han quedado “como las vacas mirando al tren” mientras ardían 95.000 hectáreas y tres personas perdían la vida a consecuencia de los fuegos.

Mañueco ha atribuido la voracidad de los incendios que han asolado la Comunidad a la ola de calor si bien no ha explicado por qué a pesar de los avisos de la Aemet en junio no se activó el riesgo alto y ha llamado a Fernández “pijo de ciudad”. “¿Creen que no me afecta el dolor de las personas, de los que están en el hospital, de los que han perdido la cosecha o los animales?”, ha preguntado. Así, insistiendo en las circunstancias excepcionales, ha aseverado que el problema es “global”, sin justificar tampoco por qué ha sido Castilla y León la Comunidad con más hectáreas calcinadas.

Posteriormente, el portavoz socialista de Medio Ambiente, José Luis Vázquez, pidió a la Junta “dignidad” y que reconozca su “negligente gestión en materia de incendios” porque la única respuesta que merecen los “héroes” y “lo que necesita la gente” es que el consejero de Medio Ambiente “pida perdón” y que “se marche con humildad”.

“La cuenta de @naturalezacyl informó tarde y mal o de manera complaciente”

Vázquez ha acusado a Suárez-Quiñones de seguir “abandonando y maltratando” a los profesionales que luchan contra los incendios y de crear “un relato de la mentira” proclamando a los cuatro vientos que ahora si hará lo que no ha hecho durante ocho años. Vázquez ha asegurado además que el consejero de Medio Ambiente “ni conmueve ni mucho menos intimida” y ha adelantado que “su respuesta importa un bledo” porque esperar una respuesta sincera “es como esperar sensatez del señor García-Gallardo y liderazgo del señor Mañueco”. Vázquez también ha recordado al consejero que no reconoce ni a las brigadas forestales, ni a los agentes medio ambientales, que tienen sus plantillas diezmadas mientas los sindicatos y la Junta de Personal piden su dimisión “por incompetente y mentiroso”. “Está más preocupado por hacer el favor a un amigo con el contrato de comunicación del operativo de incendios”, ha añadido. “Mientras los bomberos forestales luchaban contra los graves incendios, sin ropa, sin medios, sin EPIs, sin relevos, con turnos de más de 22 horas, en @naturalezacyl -la cuenta de twitter que lleva la comunicación que ha externalizado- nada. Nada del avituallamiento miserable de la Junta. Se ha informado tarde y mal, o en todo caso, de manera complaciente”, ha denunciado

En su turno de palabra, el consejero de Medio Ambiente Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha calificado las reclamaciones del PSOE de “oportunismo político carroñero”. Según él, los incendios se deben a condiciones meteorológicas excepcionales “nunca conocidas” que han afectado a más comunidades y ha enumerado dos olas de calor, una DANA atlántica y una ola continental sahariana. El consejero ha obviado todas las referencias al contrato de @naturalezacyl.

Los afectados por el incendio de Navalacruz del pasado verano siguen esperando ayudas

La segunda pregunta sobre el asunto la formulaba la procuradora abulense Soraya Blázquez para interesarse por las ayudas que se van a destinar a las zonas afectadas por estos incendios pero sin “titulares grandilocuentes en prensa” y para que las personas que han sufrido los incendios sepan “cuándo van a llegar”, informa Europa Press.

De hecho, ha defendido que en la zona de La Paramera, en Ávila, dañada por un grave incendio en el verano de 2021 “siguen esperando las ayudas o la llegada del forraje” para el ganado que se habían prometido. Suárez-Quiñones ha detallado algunas de esas medidas, como un total de 6 millones de euros para pymes, autónomos, micropymes afectadas que pueden acceder a hasta 6.000 euros “solo con una declaración responsable”.

Además, se ha referido a que las empresas pueden acceder a hasta 300.000 euros en concepto de avales e incluso 600.000 euros en determinadas condiciones; o ayudas para la instalación de proyectos empresariales con una línea de subvenciones ya convocadas. Igualmente, se encuentra “en preparación” una línea específica para empresas turísticas.

En cuanto a la actividad agrícola y ganadera, Suárez-Quiñones ha señalado que se han entregado ya “3.000 toneladas de forraje y paja” en los municipios afectados por incendio este verano, además de las “miles” que se llevaron a la zona de La Paramera el pasado verano al tiempo que se han construido 17 abrevaderos. También ha garantizado ayudas para la pérdida de colmenas.

Y en cuanto a las viviendas ha recalcado que la Junta aporta mayores cantidades que lo previsto en las ordenes de zona catastrófica que emite el Gobierno. Así, se aportarán “hasta 131.000 euros” para financiar la restauración y reconstrucción, sobre todo de viviendas dañadas en Quintanilla del Coco (Burgos) y hasta 15.000 para muebles y enseres, mientras asegura que el Ejecutivo central aporta, respectivamente, “15.000 y 2.800 euros”.