Igea insta al PP a sentarse a negociar con el PSOE y advierte que no votará a Mañueco si no admite que adelantó elecciones mintiendo

"El planteamiento del PP es inviable, no se puede pedir un gobierno en minoría con 31 escaños y unos resultados peores que los de 2019, no se puede pedir gobernar en solitario", ha asegurado el único diputado de Ciudadanos y exvicepresidente, Francisco Igea tras su reunión con el equipo negociador del Partido Popular que intenta formar gobierno en Castilla y León. Según Igea, tanto PP como PSOE "tienen que buscar un acuerdo mayoritario" y para eso se debe retomar la reunión con los socialistas, interrumpida abruptamente por el pp cuando se pronunció la palabra "corrupción".

Igea ha advertido que la situación en Ucrania provocará "horas muy complicadas" en Europa, España y en las comunidades, porque "Europa está en guerra". "No se pueden tener gobiernos inestables ni en España ni en la Comunidad", ha advertido. Además, el exvicepresidente ha ironizado sobre la ausencia de Mañueco en la reunión "porque es difícil mirar al otro a los ojos cuando se hacen ciertas cosas" y ha asegurado que Mañueco no tendrá su voto para ser presidente, salvo si se cumple una condición: "No le voy a votar si no reconoce que lo dijo sobre a convocatoria de elecciones era una falsedad" ha dicho en referencia a la supuesta deslealtad de Ciudadanos en la que se basó Mañueco.

En el encuentro se ha hablado también de la constitución de la Mesa de las Cortes, prevista para el próximo 10 de marzo, y que perfilará el próximo gobierno. Según Igea no puede presidir las cortes de Castilla y León quien no cree en las autonomías!" y según su opinión "sería curioso ver a un candidato de vox presidiendo una Fundación de Castilla y León". Respecto al voto de Ciudadanos para la presidencia de las cortes, Igea ha trasladado que harán "lo mejor y lo menos malo" y ha comentado que "al PP le ha llegado la hora de madurar".

El PP también ha explicado ante los medios que las reuniones de esta jornada han sido cordiales, si bien el diputado de Podemos, Pablo Fernández ya ha avanzado que ni se abstendrá ni votará a favor de que Mañueco sea presidente. El consejero de Economía en funciones, Carlos Fernández Carriedo ha evitado pronunciarse sobre las escasas posibilidades que tiene su partido de gobernar "en solitario" con 31 escaños cuando la mayoría está en 41, y no ha querido aclarar si el plan b pasa por formar gobierno con Vox. "Estamos trabajando en un programa de legislatura porque es más importante hablar de programa que de las responsabilidades que pueda tener cada uno", ha zanjado.