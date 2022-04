Igea tilda de “alguacilillo” a García-Gallardo y Fernández cree que el único interés de Vox es “humillar al PP”

El procurador de Cs, Francisco Igea, ha tirado de símil taurino para calificar de “alguacilillo” al futuro vicepresidente de Vox, Juan García-Gallardo, por carecer de cartera y buscar “qué hacer”, mientras que el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha considerado que el único interés de Vox sea “humillar al PP”.

Ambos representantes del Grupo Mixto han comparecido ante los medios de comunicación tras registrar la constitución de su grupo en las Cortes y los dos han aprovechado para criticar la “paralización absoluta” tanto del Parlamento como del conjunto de la Comunidad.

“Es incomprensible que hoy el presidente en funciones esté en Sevilla en esta Feria de Abril que han tenido que organizar tras 100 días dejar al pairo a Castilla y León en uno de sus peores momentos”, ha señalado Igea.

De este modo, ha lamentado que todo apunte a que el papel de García-Gallardo en el Gobierno sea el de “alguacilillo”. “En términos taurinos en el señor que entra a caballo con las llaves y que no pinta nada en la corrida, no quiere ser, no quiere consejería y no parece que tenga ninguna responsabilidad Ejecutiva”

El viernes de Dolores, día elegido “a propósito”

Así, Igea ha sugerido la posibilidad de que pueda dedicarse a la Dirección de los Servicios Jurídicos por su experiencia al trabajar en un despacho penal que ha llevado “casos de corrupción del PP”. Francisco Igea ha confiado en que la próxima semana se convoque “de una vez”, el Pleno de Investidura y ha considerado que el viernes de Dolores sería un día elegido “a propósito” como fecha del inicio e este Gobierno de PP y Vox.

Por su parte, el procurador de Unidas Podemos ha llamado a PP y VOX a salir de esta situación de “parálisis e inacción”. “Es deleznable y bochornoso que Castilla y León esté secuestrada por el juego y lucha de poder de PP y Vox”.

“Entre unos y otros la casa sin barrer, urgimos al PP y a Vox a que dejen sus zarandajas y, de una vez por todas gobierno que tome decisiones y empiece a proteger a la ciudadanía para salir de esa situación de crisis”, ha señalado Fernández, quien ha considerado que el único interés de Vox es “humillar al PP”.