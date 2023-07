La IGP Morcilla de Burgos cesa a su presidente tras arremeter contra los familiares de los represaliados de la Guerra Civil

Las declaraciones del presidente de la Indicación Geográfica Protegida Morcilla de Burgos, Roberto Da Silva, sobre los familiares de represaliados en la Guerra Civil es “una opinión que no representa a IGP Morcilla de Burgos ni al propio sector de elaboradores de Morcilla de Burgos”, asegura el órgano en un comunicado en el que se anuncia el cese de Da Silva. La decisión se ha tomado este viernes tras una reunión en la que también se ha acordado el rechazo tajante a las declaraciones de Da Silva, si bien precisan que sus declaraciones en Radio Evolución, un medio local de Burgos, no forman parte de ninguna acción de la IGP, por lo que no se consideren responsables de las mismas. “Nos gustaría que no se viese distorsionada nuestra imagen ni el esfuerzo y trabajo de todos nuestros productores junto con la grandísima trayectoria que ha demostrado nuestra IGP Morcilla de Burgos por un comentario ajeno a nuestra responsabilidad y contrario a nuestros valores”, insisten tras señalar que se han tomado las “medidas oportunas” para proceder a su cese no sólo como presidente sino como miembro del órgano de gestión.

Roberto Da Silva, arremetió e insultó a los familiares que buscan los restos de represaliados durante un programa de radio. “Y luego recordamos en la memoria histórica, en las cunetas de aquellos que encima tenemos a los abuelos en los asilos, dejamos que se nos mueran de asco ¿y queremos rescatar los huesos de los bisabuelos para cobrar 400 euros de pensión?” comentó al presentador. “Es que esto sí lo sabes que es así, ¿no? sí estás al corriente...”, insistió. Pero además, añadió: “Si tú eres capaz de sacar un antecesor tuyo que estaba en una cuneta y demuestras que es tu antecesor y no es un homo antecessor, con esos ámbitos de protección de la memoria histórica, eres capaz de llevarte 400 euritos todos los meses de indemnización por haberlo pasado muy mal. ¡Si no has conocido ni a tu padre! a tu madre sí, pero tu padre no sabes quién era...”, afirmó.

Este hombre debería de disculparse. En los años que fuimos responsables de la memoria histórica en CyL NUNCA , repito NUNCA, vi semejante cosa. Es un insulto gratuito a las familias que aún buscan los restos de sus seres queridos. pic.twitter.com/XuDzPBmhAH — Francisco Igea Arisqueta (@FranciscoIgea) 26 de julio de 2023

Tras viralizarse la entrevista en redes sociales, en la que también vertió comentarios xenófobos y criticó a los votantes de izquierdas, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) anunció este viernes que denunciará ante la Fiscalía General del Estado al presidente de la Indicación Geográfica Protegida Morcilla de Burgos, Roberto Da Silva, por sus declaraciones en la emisora Radio Evolución en las que “ha difamado e injuriado a las familias que buscan a desaparecidos por la represión franquista”.

Da Silva, en declaraciones a Efe también se pronunció para asegurar que él era “una víctima de la venganza de una sociedad que debería haber perdonado”. Las declaraciones, dice, “vienen de una conversación anterior”, la que mantenía con el locutor de la emisora de radio local de la que se han extraído, en la que Da Silva había hablado de cómo el hermano de su abuela había desaparecido de casa, con 18 años, en los primeros meses de la Guerra Civil. “Lo fusilaron en el puente Valdenoceda”, ha explicado, y lo arrojaron al río, por lo que la familia “no puede buscarlo en las cunetas” ni tiene forma de demostrarlo, ya que se dio por desaparecido y “se rieron en la cara de mi abuela”. Pero además ha declarado que está “dispuesto” a “ir a la cárcel” e incluso a pedir un indulto. “Y cuando dé con mis huesos en la cárcel podré vocear de forma política, me uniré a un partido y me pondré en el bando contrario, pero si me quieren fusilar a mí como fusilaron a mi tío abuelo, que me fusilen”, remachó.

Aquí está, vomitando más mierda, mezclando inmigración con terrorismo. Esta gente también vota, y no falta nunca a la cita. pic.twitter.com/E8HAGS14U8 — Damien Karras, S.J. (@DamienKarrasSJ) 26 de julio de 2023

Quien también ha acabado pronunciándose ha sido Radio Evolución, que alude a “opiniones personales” de Da Silva para esquivar cualquier responsabilidad. “Queremos dejar en claro que las opiniones ofrecidas por este colaborador son de carácter personal y no representan la posición de nuestra emisora. En Radio Evolución defendemos los principios de pluralidad, diversidad y respeto a la libertad de expresión, lo que significa que todos nuestros colaboradores tienen el derecho de expresar sus opiniones individuales aunque sean cuestionables y no nos gusten siempre”, afirman. Pero además, precisan que es un programa “en directo” que “no se puede editar” y que el vídeo que se ha “viralizado” está “descontextualizado, y ”no se incluye la reacción del presentador a los comentarios vertidos“

También dicen que la “prioridad” es “ofrecer una plataforma en la que todas las perspectivas y puntos de vista puedan ser escuchados fomentando el debate y la reflexión desde la concordia sin promover discursos que puedan ser considerados irrespetuosos u ofensivos” por lo que invitan a asociaciones de memoria histórica “para que ofrezcan su visión” sobre la polémica “conociendo la materia de primera mano”. La invitación es extensiva a Da Silva “para que, si lo desea, rectifique sus palabras”. Radio Evolución en ningún momento censura las declaraciones de Roberto Da Silva, ni apunta a la falsedad de sus afirmaciones.