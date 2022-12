La Junta de Castilla y León oculta que se sumó a la Estrategia del Lobo que amenazó con impugnar en los tribunales

Después de mostrar públicamente su oposición frontal, de acudir a Bruselas y de amenazar con acciones judiciales, la Junta de Castilla y León ha acatado la Estrategia del Lobo del Ministerio de Transición Ecológica. Lo hizo a través de una carta que envió el pasado 9 de diciembre, tal y como han confirmado fuentes del Ministerio a elDiario.es, pero el Gobierno autonómico ha decidido ocultarlo. El viraje obedece a razones económicas, en juego estaban los 8,8 millones de fondos del Estado que le correspondían a Castilla y León para compensar a los ganaderos por los daños que provocan los ataques de los lobos así como para implementar medidas para evitarlos o minorarlos.

La Estrategia para la Conservación y Gestión del Lobo prohíbe por primera vez la caza de este animal, que deja de ser considerado especie cinegética, si bien en determinadas situaciones permitiría “extracciones”, o lo que es lo mismo, darle muerte. Hasta ahora, eran las comunidades autónomas las que cada año incluían cupos de lobo en las órdenes de caza. En febrero de 2021, cuando la Comisión Estatal de Patrimonio Natural votó a favor de esa propuesta para que el lobo dejase de ser cazable, el consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, anunció una “batalla importante” en la que participarían las principales comunidades 'loberas': Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria, por considerar que proteger al lobo también al norte del Duero era una “propuesta ideológica”. Argumentaba que se atacaba a los intereses de los ganaderos y al desarrollo rural de Castilla y León, primando los intereses “verdes” por encima de los generales“. La Junta, al igual que otros gobiernos autonómicos, recurrió la decisión ante la Audiencia Nacional en marzo de ese año, y solicitó como medida cautelar que se suspendiese la Orden del Ministerio para la Transición Ecológica del 20 de septiembre, que incluye al lobo de la zona norte del Duero en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial (Lespre) prohibiendo su caza. En noviembre, la Audiencia rechazó la pretensión.

El pasado 28 de julio en Conferencia Sectorial de Medio Ambiente se aprobó la estrategia con los votos en contra de siete comunidades, entre ellas Asturias, Cantabria, Galicia y Castilla y León, pero todas las comunidades votaron a favor de un acuerdo sobre criterios y distribución territorial de fondos para paliar daños causados por el lobo a la ganadería y fondos para la realización de medidas preventivas con cargo a la anualidad de 2022. A Castilla y León le correspondían 8,8 millones de euros, el 44,26% del total distribuido a nivel nacional. Pero la oposición frontal a la estrategia tuvo consecuencias: las comunidades que no estaban dispuestas a conservar y gestionar el lobo sin la escopeta en la mano no recibirían esos fondos. En agosto, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, les advirtió mediante carta de que, o se comprometían por escrito a aplicar la estrategia, o corrían ellos con las compensaciones a los ganaderos. Morán justificaba que esos fondos estaban previstos en la aplicación de la nueva estrategia, que formaban parte de ella.

Y a partir de ahí la batalla fue a más, porque la Junta contestó que contemplaba acudir a la vía judicial “para recurrir aquellos aspectos de la estrategia no ajustados a derecho”. La bronca, epistolar, se prolongó porque el 28 de agosto se transfirieron los fondos, pero no a las comunidades que se oponían a la estrategia. Así, en octubre la Junta reiteró nuevamente al secretario de Estado que procediera a la emisión de la correspondiente resolución de formalización de la distribución territorial de los fondos a Castilla y León para “planificar los créditos y llevar a cabo las urgentes actuaciones necesarias para la convivencia de las actividades del medio rural con el lobo”. Morán solo contestó a la carta de agosto para negar los fondos hasta que Castilla y León no se comprometiese por escrito a velar por la aplicación de la estrategia. La Junta contraatacó con una reclamación “previa a la vía judicial” para que le transfiriese las partidas, “sin perjuicio de la interposición del correspondiente recurso contencioso administrativo”.

A partir de ahí se sucedieron acciones y declaraciones. Si en septiembre los consejeros de Medio Ambiente de Asturias, Cantabria, Galicia y Castilla y León se reunían con el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, para quejarse de esa protección del lobo, en noviembre volvían a hacerlo. Sin embargo, en cuestión de semanas Cantabria y Asturias se bajaron de ese tren para aceptar la estrategia y recibir los fondos. “Nosotros no vamos a ceder a ese chantaje”, se envalentonó el consejero de Castilla y León el pasado 29 de noviembre. Diez días después, sin declaraciones, sin notas de prensa, Juan Carlos Suárez-Quiñones claudicaba. A pesar de todo, el Gobierno autonómico persistió en su simulación. En el pleno del pasado 14 de diciembre, con la carta enviada, el Grupo Parlamentario Popular presentó una proposición no de ley para instar al Gobierno de España a anular la orden ministerial que protege al lobo y de la que emana la estrategia y a pagar los fondos “adeudados a Castilla y León”. En la defensa de la misma se llegó a hablar del “chantaje” y la “traición” del secretario de Estado, pero siempre omitiendo que la Junta se había adherido. El asunto pasó fugazmente por el pleno de presupuestos de la semana pasada, cuando el procurador socialista Juan Luis Cepa reprochó al consejero haber cobrado tras aceptar la estrategia, algo que Suárez-Quiñones negó a la vez que decía que “el pago se produce tarde”. Los 8,8 millones de euros ya están en las arcas de la Junta de Castilla y León.