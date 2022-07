Ortega Lara: “Me costó mucho recuperarme del secuestro, pero con ayuda retomé la vida que quería hacer”

Este viernes, 1 de julio, se cumplen 25 años de la liberación por parte de la Guardia Civil del ex funcionario de prisiones burgalés, José Antonio Ortega Lara, tras estar 532 días secuestrado por la banda terrorista ETA en un zulo en Mondragón, en lo que fue el cautiverio más largo en la historia de la organización. Ortega Lara ha concedido una entrevista en exclusiva a Radio Arlanzón de Burgos y burgosnoticias.com, donde, ante todo, ha hablado de la vida, de sus sensaciones y de sus inquietudes políticas.

“Hoy es un gran día para mí, no cabe duda, ya que después de mi situación en la que yo hubiera perdido la esperanza de salir de allí y haber asumido que mi final era aquel, 25 años después esto un regalo para mí”, reflexiona Ortega Lara.

Asegura que esto es volver a la vida: “Me costó mucho recuperarme de aquello, pero con ayuda de familia y psicólogos retome el tren de la vida, quedan secuelas de aquello, pero en general, he vuelto a hacer la vida que quería hacer”.

Ante la disyuntiva de si las víctimas del terrorismo deben olvidar y perdonar, Ortega Lara sostiene que algunas están dispuestas a olvidar y a perdonar, otras ni olvidan ni perdonan, otras olvidan pero no perdonan y otras perdonan pero no olvidan: “Yo sé en cuál estoy, pero todas son legítimas. Lo que ya me parece mal es el uso casi miserable de la figura jurídica del perdón que no están diciendo, tenéis que perdonar como si eso fuera el instrumento para evitar que los terroristas respondan ante la justicia y eso no debe ser así”.

“El perdón, desde un punto de vista jurídico, sólo tiene eficacia jurídica en los delitos contra el honor, pero no es relevante en los delitos de asesinatos masivos de ETA”, ha asegurado Ortega Lara, “porque si tuviera relevancia con una mera amenaza a la víctima, el asesino quedaría impune y vivimos en un estado de derecho donde debe prevalecer el imperio de la Ley”.

Ortega Lara ha confesado que le costó mucho perdonar, “pero eso no significa que debas olvidar y ha criticado a algunos dirigentes socialistas como el procurador Luis Briones que pedía reconocer a las víctimas y perdonar a los verdugos, ”cuando el PSOE está alimentando el guerracivilismo y el enfrentamiento fratricida de hace 80 años“.

“Batalla cultural e ideológica” con Vox

Enfocándose en política y haciendo revisión de los temas más candentes de actualidad, Ortega Lara sostiene que vive la vida sin programarse a largo plazo, disfruta cada momento del día y destaca que los bienes más preciados que tiene el ser humano son “la vida, la libertad y la propiedad”. Además, se declara contrario al aborto y a la eutanasia y considera que “es necesario dar la batalla cultural al pensamiento ideológico que impone la izquierda”.

Se declara monárquico, y favorable a que el Gobierno central asuma algunas de las competencias que ahora ostentan las autonomías como Educación, Sanidad, Interior o Justicia.

Ante lo que está pasando en Ucrania, con la inflación desbocada, el aumento desmesurado de la luz y el gas, ha asegurado que “si esto le hubiera pasado a un gobierno que no fuera de izquierdas las calles estarían incendiadas”, asegurando que desde que Vox ha llegado al panorama político “muchas cosas están cambiando”.

Y es que Ortega Lara junto con Santiago Abascal , Cristina Seguí, José Luis Quirós o Ignacio Camuñas entre otros, fundaron Vox tras abandonar el PP. Aunque admite que le han ofrecido “saltar al ruedo político”, sostiene que, tras diagnosticarle una enfermedad en 2014, “ni me he presentado ni me voy a presentar porque en política no se puede estar a medio gas”.

En cuanto a la polémica que han levantado las palabras del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García- Gallardo en las que aseguraba que la hipersexualización era una de las causas de la despoblación, Ortega Lara ha señalado que el líder autonómico del partido “es un buque insignia de Vox que está siendo un pieza de caza mayor por parte de la izquierda. Se han malinterpretado sus palabras. El sexo tiene un fin placentero que es bueno, pero también sirve para procrear. Todos cometemos errores, pero García-Gallardo tiene futuro político”.

En cuanto al polémico recorte propuesto de subvenciones a los sindicatos, patronal y partidos políticos en Castilla y León, Ortega Lara se muestra a favor ya que “sería más interesante destinar esos 20 millones de euros a recuperar la Sierra de la Culebra”.

El burgalés ha explicado que Vox es un partido de derechas, conservador y liberal en lo económico, al tiempo que confía en que se puedan entender con el PP para desalojar a la izquierda del Gobierno.

Sobre la Ley de Violencia de Género considera que ésta “criminaliza al hombre por ser hombre y le libra de la presunción de inocencia”, y con respecto a la Ley de Memoria Histórica asegura que “busca el enfrentamiento entre los españoles y el guerracivilismo”.

Por lo que respecta a la convocatoria de elecciones generales, Ortega Lara ha manifestado que Pedro Sánchez “volverá a presentarse ante aquellos que le ven en un puesto en Europa y las convocará cuando más le convenga a él porque tiene una ambición sin límites”, al tiempo que consideraría un error que el actual presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, volviera a convocar elecciones autonómicas para hacerlas coincidir con las municipales el próximo año.

Puedes escuchar la entrevista completa en Burgosnoticias.com.