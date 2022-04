El PP en el Parlamento de Castilla y León dice que las comisiones de investigación no sirven y que si las impulsó fue por su pacto con Ciudadanos

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento de Castilla y León, Raúl de la Hoz, ha asegurado este jueves que no hay previstas comisiones de investigación en esta legislatura y ha cuestionado “para qué”. Según él, en Castilla y León fue donde más se han creado de todo el país “más incluso que en el Congreso de los Diputados” y “para nada, para hacer ruido”. Así, ha abogado por limitarlas por reglamento tal y como ocurre en el Congreso.

De la Hoz obviaba que fueron los partidos que integraban el Gobierno autonómico (PP y Ciudadanos) quienes más comisiones impulsaron, pero a preguntas de los medos lo ha justificado en que formaba parte del pacto. Así, a la pregunta de si en su nuevo pacto con Vox va a crear comisiones o impulsar políticas en las que no creen para mantener el gobierno, De la Hoz ha contestado que el PP tiene “palabra”. “Cumplimos lo que pactamos, y con Vox daremos cumplimiento a lo que pactamos”, ha dicho. Ha reconocido no obstante que “lo que se pacta no siempre gusta”, pero que “cumplen”.