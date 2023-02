El presidente del Parlamento de Castilla y León (Vox) suprime la medalla de oro porque ni PP ni PSOE apoyaron su propuesta

Las Cortes de Castilla y León no entregarán este año su Medalla de Oro porque la propuesta del presidente, Carlos Pollán (Vox), no ha obtenido el apoyo esperado y ha decidido suspender el galardón. Aunque en una nota de prensa remitida por el Parlamento se asegura que se debe a la abstención de la Vicepresidencia Segunda y la Secretaría Primera de la mesa, ocupada por los socialistas Ana Sánchez y Diego Moreno, lo cierto es que la Vicepresidencia Primera y la Secretaría Segunda, ocupada por por los 'populares' Francisco Vázquez y Rosa Esteban, también se abstuvieron en la votación que se llevó a cabo el pasado jueves.

Pollán proponía para la Medalla a la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil, mientras que el PSOE quería que fuese para el operativo de incendios, que incluye no sólo a los brigadistas o agentes medio ambientales, también a cuerpos de seguridad como la Guardia Civil. La propuesta de los socialistas se trasladó verbalmente hace dos semanas. El Partido Popular también tenía otra propuesta que no coincidía con la de su socio de gobierno si bien no se ha revelado y la de Pollán se dio a conocer hace unos días, pero no se remitió a todos los grupos parlamentarios, al menos no llegó al Grupo Mixto (Ciudadanos y Unidas Podemos) y el resto no estaba de acuerdo. Así, como es la Mesa de las Cortes quien debe tomar la decisión, en la votación se abstuvieron PSOE y PP.

Tras ese desacuerdo del jueves, y teniendo en cuenta que siempre ha habido unanimidad en la concesión aunque esta no es obligatoria, se ha vuelto a 'deliberar' este viernes con idéntico resultado, aunque no se ha llegado a votar. La vicepresidenta segunda, Ana Sánchez, ha explicado a elDiario.es, que ayer “viendo que no había acuerdo en la Junta de portavoces” los socialistas se abstuvieron. “Decidimos dar 24 horas al presidente para que buscara acuerdo. No ha hecho movimiento alguno y hoy nos ha sometido a votación entre dos propuestas, y yo he dicho que se tenía que votar por una sería por la del operativo de extinción de incendios y el PP se ha abstenido, y el presidente ha decidido retirar la propuesta”.

El PP no apoyó la propuesta de Vox y el PSOE pide que dimita el autor de la nota de prensa

Sánchez había recordado al presidente de las Cortes que se podían otorgar “dos medallas”. “Siendo zamorana y con cuatro muertos encima de la mesa voy a mantener que se le dé al cuerpo de extinción de incendios si es que hay que elegir entre una de las dos”, le dijo. Sánchez ha destacado además que “el quid” de la cuestión es que el PP “también se ha abstenido”, un detalle que no se ha hecho constar en la nota de prensa enviada por las Cortes. “Este es el lío, que Génova no les deja votar con Vox”, ha asegurado. Pero además, destaca que “no decaería la propuesta del presidente”, porque tanto Pollán como Fatima Pinacho votan a favor. “El caso es que él retira la propuesta, la retira, porque si no, con su solo voto, saldría adelante, si es que es a propuesta del presidente, que no mientan. Voy a pedir la dimisión del que haya redactado semejante comunicado falaz y con el emblema de las Cortes. Yo respeto las deliberaciones de la Mesa, pero si las cuentan, las contamos de verdad”, ha asegurado.

En la nota se alude al artículo 20 del Reglamento de Honores y Distinciones de la Cámara, que indica que “la concesión de cualquiera de los honores y distinciones” requerirá la instrucción previa del oportuno expediente, que sirva para determinar los méritos o circunstancias que aconsejen y justifiquen la concesión“ y según el gabinete de prensa del Parlamento ”la propuesta del presidente ya contaba con este requisito necesario“. ”Corresponde al Presidente de las Cortes de Castilla y León ordenar la iniciación del procedimiento por propia iniciativa o a solicitud de cualquiera de los grupos parlamentarios“ refleja el artículo 21. Según el Parlamento, ”el 15 de febrero, un día antes de la reunión de la Mesa de las Cortes, Carlos Pollán transmitió a sus miembros dicha propuesta siendo la misma recibida y aceptada por todos ellos, sin ningún tipo de objeción“.

La Medalla de las Cortes de Castilla y León es la más alta distinción honorífica de la Asamblea Legislativa de Castilla y León que podrá concederse a aquellas personas, grupos o instituciones que reúnan méritos especialmente relevantes o que hayan prestado servicios sobresalientes a la Comunidad Autónoma que les hayan hecho acreedoras del reconocimiento del pueblo castellano y leonés.