El proyecto de ley de derechos al final de la vida, desbloqueada en las Cortes de Castilla y León tras 6 meses de prórrogas

La proposición de ley de Derechos y Garantías al Final de la Vida registrada en las Cortes de Castilla y León por el procurador de Ciudadanos Francisco Igea ha quedado desbloqueada este jueves al concluir el último de los cuatro plazos de enmiendas que se han sucedido mediante distintas prórrogas en los últimos seis meses, una de ellas pedida por el PSOE, otra por el PP y otras dos por Vox, que finalmente no ha presentado enmiendas al texto.

De este modo, el texto, que replica el anteproyecto de ley que elaboró el gobierno de coalición entre el PP y Cs en la anterior legislatura, será remitido ahora a la Comisión de Sanidad para discutir las enmiendas presentadas y elevar finalmente el dictamen correspondiente al Pleno de las Cortes de Castilla y León.

Ciudadanos ha explicado que finalmente han sido 98 las enmiendas registradas por todos los grupos parlamentarios, excepto Vox, que pese a solicitar dos prórrogas finalmente no ha registrado propuestas de modificación, según ha confirmado en el Registro de la Cámara el proponente de la iniciativa.

De entre estas enmiendas, 56 corresponden al PP -entre ellas una para modificar el título del texto-, 24 al PSOE, 14 al Grupo UPL-Soria Ya y otras 4 a Unidas Podemos, según los datos aportados por Ciudadanos.

Fuentes del Grupo Parlamentario de Vox han explicado a EFE que “finalmente” han optado por “transaccionar las enmiendas del PP”, tras haberlas estudiado, ya que ambos “posicionamientos coinciden bastante”.

A través de un vídeo en redes sociales, Igea ha criticado a Vox por ejercer el “filibusterismo parlamentario” por pedir “prórrogas y prórrogas cuando el único objetivo de ralentizar o impedir la tramitación de una ley”.

FILIBUSTERISMO PARLAMENTARIO.

VOX no presenta NINGUNA enmienda a la ley de derechos y garantías al final de la vida después de haber pedido prórrogas para su presentación durante 6 meses. pic.twitter.com/OP17qk274z — Francisco Igea Arisqueta (@FranciscoIgea) 16 de marzo de 2023

Igea ha remarcado que el propósito de esta normativa es mejorar los cuidados a las personas que se encuentran en una situación terminal, para mantener su dignidad y preservar sus derechos: “Son ellos los que tienen que tener garantizados el acompañamiento, los cuidados paliativos, la posibilidad de interrumpir las medidas de soporte vital cuando ellos entiendan que no sirven”, ha resumido Igea.

“Esto le molesta a Vox, no quiere que se hablen de estas cosas”, ha lamentado el parlamentario de Cs, crítico con quienes ven las Cortes como un escenario por el que pasear “con el buche henchido, como gallos de pelea”. “No es sitio donde exhibir el patriotismo o las soflamas”, sino el lugar donde legislar y controlar la acción del gobierno para “que no se extralimite y no incumpla los derechos de los ciudadanos”.