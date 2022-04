El PSOE de Castilla y León exige a Feijóo que “pare cuanto antes el pacto de la vergüenza” entre PP y Vox

La secretaria de Organización del PSOE en Castilla y León, Ana Sánchez, le ha exigido este lunes al nuevo presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que “pare cuanto antes el pacto de la vergüenza” en Castilla y León. “No merecemos tanta indecencia y tanta infamia”, ha señalado la responsable socialista, durante la rueda de prensa que ha ofrecido en Zamora junto al secretario provincial del partido, Antidio Fagúndez.

Sánchez ha señalado que, a la vista de los nombramientos anunciados por Feijóo en el congreso nacional del Partido Popular, celebrado el pasado fin de semana en Sevilla, el líder de la organización “se avergüenza de los dirigentes del PP en Castilla y León”. “No quiere contar con ninguno de ellos, no nos extraña”, ha apuntado la secretaria de Organización del PSOE regional.

Ante esa situación, Ana Sánchez ha demandado que el nuevo mandatario del PP les ahorre a los ciudadanos de Castilla y León el pacto con Vox y ha rescatado varias declaraciones de Feijóo contra los populismos y los acuerdos con la formación encabezada por Santiago Abascal: “¿Lo que es malo para Galicia es bueno para Castilla y León?”, se ha preguntado la socialista, que ha recordado que el dirigente popular sí tiene ahora la capacidad para frenar el pacto.

Por otro lado, Ana Sánchez también ha aprovechado la ocasión para lamentar la situación de bloqueo en la que lleva sumida la comunidad desde hace tres meses “bajo los intereses espurios de Alfonso Fernández Mañueco: ”No tenemos presupuesto, no podemos gestionar los fondos europeos y no podemos tramitar leyes“, ha enumerado la socialista, que ha recordado que el PSOE ha presentado una Proposición no de Ley para tomar medidas contra la coyuntura económica actual.

“Mientras el Gobierno de España adopta medidas, negocia en Europa y facilita la vida de quienes sufren dificultades, en Castilla y León no tenemos Gobierno, el Parlamento está paralizado y Mañueco está sometido a la voluntad de la extrema derecha”, ha analizado Ana Sánchez, que ha citado también los esfuerzos económicos realizados por otras comunidades como Asturias o Baleares.

Por su parte, Antidio Fagúndez ha destacado el papel del Gobierno de España a la hora de “establecer un escudo social contra la crisis derivada de la guerra de Putin” y ha apuntado a su vez los buenos datos de desempleo en la provincia de Zamora, donde el descenso en la cifra de parados alcanza a 2.906 personas en el último año.