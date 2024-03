El PSOE denuncia que el “supergerente” de Promueve Burgos lleva a cabo una “purga ideológica” de trabajadores

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Burgos, Daniel de la Rosa, ha denunciado este miércoles que la sociedad municipal Promueve Burgos está actuando “bajo los impulsos” de su nuevo director gerente, Alejandro Sarmiento, ante la inacción de un “presidente comparsa”, el concejal César Barriada. Sarmiento, que se incorporó hace un mes y aglutina en su figura los puestos suprimidos de director de proyectos, gerente de la sociedad y gerente del palacio de congresos Fórum, anunciaba el pasado lunes en una rueda de prensa acciones judiciales contra el exgerente de fórum, así como varios despidos del personal de Promueve, dos de ellos de carácter “disciplinario”. La inusual comparecencia de Sarmiento ante los medios, que tiene un perfil técnico, se produjo días antes de que se celebre el Consejo de la Sociedad, y en presencia de Barriada, que tuvo una intervención mínima.

Según Daniel de la Rosa “es este nuevo director gerente quien hace y deshace lo que le da la gana con la complicidad del Partido Popular”. “Nunca había visto tanta capacidad para decidir a su antojo lo que sea en otro responsable técnico”, ha declarado. Así, De la Rosa entiende que en la sociedad municipal sobra el presidente. “Es necesario que los vecinos y vecinas comprueben en qué se ha convertido la Sociedad de Promoción: ya no hay presidente, pero es que tampoco hay Consejo de Administración, solo hay director gerente”, ha lamentado.

El portavoz del PSOE también ha comentado que el orden del día del Consejo que estaba previsto para el jueves no aporta una sola novedad sobre promoción de la ciudad, que es el objeto de la sociedad pero sí “hay una cantidad enorme de expedientes para iniciar acciones judiciales, depurar responsabilidades, para desistir de procesos de selección, para imponer penalidades y despedir a dos personas”. Procesos que ha resumido como “una gran caza de brujas para eliminar a todo aquel que no está a su servicio”.

Daniel de la Rosa se ha referido a la propuesta de emprender medidas judiciales contra el anterior gerente del Fórum Evolución por presuntamente no haber devuelto las claves de las redes sociales y una llave maestra. Según el socialista, no hay acuse de recibo en los burofax que se le han remitido y se ha preguntado si es seguro que lo que se reclama está en su poder. “¿No será porque no se plegó al señor Barriada y por eso van a por él?”, ha preguntado De la Rosa antes de desvelar que el exgerente había estado reclamando al concejal Barriada el pago que debía hacer el PP por el uso de la terraza del Fórum para celebrar un mitin en el que participó Cuca Gamarra. El precio del alquiler es de 500 euros, 300 si no se reserva la jornada completa.

Viajes de una trabajadora que fueron aprobados y por los que ahora se la quiere despedir y multar

Otra propuesta que se debatirá será la de imponer penalidades a la adjudicataria del contrato de los servicios de asesoramiento y gestión cultural de Burgos, capital europea de la Cultura 2031. A este respecto, el edil apunta el difícil encaje que tiene el criterio del director gerente según el cual los gastos de los viajes debiera abonarlos la adjudicataria y no la Sociedad de Promoción ya que no se señala así en el contrato. Pero, no solo se solicita el abono de los gastos producidos en tres viajes al extranjero por un total de 800 euros, sino que se le pretende imponer una penalidad de 2500 euros en concepto de falta muy grave por unos pagos que han contado siempre con los informes favorables hasta la llegada de Sarmiento.

Despidos disciplinarios sin apertura de expediente

Se abordarán también los despidos disciplinarios del técnico de Gestión de promoción turística y del responsable de promoción cultural de la sociedad. En palabras de Daniel de la Rosa, las justificaciones son, sobre el primero, “no haber sido diligente en la debida tramitación de los proyectos en materia de turismo o sea, que se han retrasado unos expedientes” . Para De la Rosa es “excesivo” anunciar un despido si compara con los innumerables expedientes que en cualquier área municipal sufren retrasos. En cuanto al responsable de promoción cultural, se ampara en una “falta de diligencia debida en la tramitación de los contratos a él encomendados como responsable del contrato”. De la Rosa desmonta ese relato aclarando que el responsable del contrato no es la persona a la que se pretende despedir y así lo había advertido él mismo en diversos correos electrónicos a César Barriada, sino la exgerente a la que se despidió y ahora el propio director gerente. Además, los pliegos del contrato no están acabados porque se despidió a la gerente que a la vez era responsable jurídico y era ella y no el técnico, quien debía elaborar las cláusulas administrativas. Pero además, según el socialista, el director gerente incumple el Estatuto de los Trabajadores ya que se han anunciado y comunicado estos despidos sin la apertura obligatoria de un expediente y sin que los afectados puedan alegar.

Siete nuevos puestos de trabajo tras una “depuración ideológica”

El concejal socialista también ha apuntado a un expediente con la propuesta de desestimar el proceso del responsable técnico jurídico, un proceso con varios candidatos de los que, al menos uno de ellos, cumple todos los requisitos de la convocatoria. “Pero ese no les vale porque no es de los suyos”, “desisten, pero dentro de las siete plazas que van a sacar aparece esta plaza… con otras bases a la medida.”, ha añadido.

En el orden del Consejo también aparece la propuesta de aprobar las bases de siete puestos cuyo coste total es de 250.000 euros. “Estos que venían a ahorrar eliminando puestos y creando uno de supergerente y generar un importante ahorro se van a gastar a mayores en nuevos puestos un cuarto de millón de euros”, ha criticado. Además ha ido más allá y ha advertido que analizando las bases una por una se podrían poner “nombres y apellidos a cada uno de los puestos”. Para De la Rosa, el orden del día del Consejo “lo único que hace es perseguir, denostar, vilipendiar, imponer penalidades, poner en tela de juicio, pedir indemnizaciones” después de “nueve meses en un proceso de depuración ideológica para poner a personal de plena confianza del nuevo director gerente con la complicidad del PP y Vox”.

El Consejo, que estaba convocado para este jueves, se ha trasladado al próximo martes, una decisión que se ha tomado poco después de la rueda de prensa del PSOE sin que se diesen razones del cambio de fecha.