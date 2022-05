Santonja defiende que no 'trabajó y aguantó' por dinero en el Instituto de la Lengua de Castilla y León

“Esto es como 'mombrú' se fue a la guerra”. Estas declaraciones del procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, han provocado que el consejero de Cultura de Castilla y León, Gonzalo Santonja, diera su versión sobre cómo se contrató a sí mismo como asesor, como publicó en exclusiva elDiario.es. No le ha gustado a Santonja la alusión del de Ciudadanos a la empresa con la que facturaba, Monbrún S.L., con la que el consejero 'cedía' a la fundación derechos intelectuales y de explotación.

Durante su primera intervención en la Comisión de Cultura de las Cortes, Santonja ha citado la pizarra de Diego Álvaro —pizarra epigráfica visigoda— por “unos apuntes” de su “padre”, justo antes de reprochar las críticas por haberse aferrado al cargo de director en el Instituto de la Lengua de Castilla y León. “Sí, de mi padre, porque de esa índole fueron mis razones para trabajar como trabajé y aguantar lo que aguanté en el Instituto de la Lengua. No el dinero, algo quizás imposible de entender por quienes me han lanzado calumnias que tal vez los retraten a ellos, no a mí”, ha afirmado.

Preguntado por la carta al director de El País en apoyo al exlíder Telesforo Monzón en 1979, Santonja ha aludido a su asistencia a un mítin de Herri Batasuna. “Ir a escuchar a alguien no es un delito. Si quiere más referencias, Miguel de Unamuno fue a escuchar José Antonio Primo de Rivera a su mítin. Y hubo quien se lo reprochó. Y dijo: hay que venir a escuchar a cualquier”, ha asegurado el consejero de Cultura.

Santonja ha interpelado directamente a Igea: “No va a encontrar un artículo mío en Egin ni en ningún periódico de HB. Y me pidieron muchos, intentaron que escribiese. Y no va a encontrar ninguno. Usted sabe que se han buscado con lupa”. Ante estas declaraciones, el exvicepresidente autonómico le ha contestado: “Lo que no encontrará son cosas de estas de que el director de un instituto se contrate a sí mismo para asesorarse a sí mismo”.

Los 16.000 euros del Instituto de la Lengua

El consejero ha asegurado que de los 16.000 euros que cobraba por asesorarse a sí mismo como director del Instituto de la Lengua. “La UCM se queda con el 25% y hay que aplicarles el IRPF. Salía 900 euros al mes. Que era el dinero que yo entendía que me gastaba en el desempeño de mi función. Porque yo no tenía ningún tipo de tarjetas, es otra calumnia, y nunca he tenido gastos de representación. Yo no vivía en Burgos, esto me generaba una serie de gastos”, ha respondido en la Comisión de Cultura.

Además, Santonja ha asegurado que “una de las cosas” que más le costó para aceptar el cargo de consejero fue sus alumnos, por su pasión por enseñar y por dirigir tesis doctorales, según ha expresado.

Santonja asumió la dirección del Instituto de la Lengua en el año 2002. En 2010 —según el relato de Santonja—, él plantea volver a la Universidad y la Junta le pide que siga como director, para lo que necesita acogerse al artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades que regula la compatibilidad de los profesores universitarios con trabajos y proyectos de carácter científico. Tiene que pedir la compatibilidad y hacer un contrato a través de la Fundación de la Complutense.

“Tan malo no tenía que ser esto cuando su consejero, Javier Ortega, (Cs) propuso la renovación en el primer patronato. Javier Ortega no solo propone que se renueve la comisión, sino hacerme un homenaje. Allí mismo le contesto que no quería ningún tipo de homenaje, porque creo poco en esas cosas”, ha afirmado Santonja.

“Esa comisión la pide la Consejería de Cultura, la aprueba intervención pública, la solicita formalmente la Consejería de Presidencia, se aprueba por unanimidad en mi departamento de Filología, y por unanimidad en la Junta de Facultad, año tras año. Y hay después una resolución rectoral. Y todas estas cosas son verificables, si usted quiere pongo los papeles a su disposición”, ha afirmado Santonja poco antes de apostillar: “Si algo se hizo mal, lo hicieron la consejería de Presidencia —Función Pública—, la Consejería de Cultura, la Fundación Universitaria de la Complutense, mi departamento de Filología, la Junta de Facultad y el rector. Hombre, por favor”, ha dicho en la comisión permanente de Cultura, que se ha ofrecido a contarle al exvicepresidente una “hazaña” de la cartera que antes gestionaba Ciudadanos pero que finalmente no ha permitido la presidenta de la Comisión.