Tudanca avisa a Mañueco sobre Vox: “la gente no vota a la copia”

El secretario del PSCyL, Luis Tudanca, ha asegurado que ya sabe "qué pasará" si su formación no obtiene mayoría absoluta en las elecciones autonómicas del 13 de febrero, por lo que vaticina que PP y Cs volverán a pactar si es necesario, al tiempo que ha avisado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, sobre el auge de Vox: "la gente prefiere votar al original, no a la copia".

Así lo ha señalado, después de la reunión de la Comisión Ejecutiva que ha tenido lugar esta mañana en Valladolid. En este foro ha analizado los distintos escenarios que se pueden presentar después del 13 de febrero, si bien, ha querido partir de una premisa y es que, "la única realidad a día de hoy" la fuerza "mayoritaria" y quien está "a seis procuradores de la mayoría absoluta es el PSCyL".

No obstante, Tudanca ha advertido de que si no obtiene mayoría, Ciudadanos y PP volverán a pactar. "Cs ya frustró las ansias de cambio y también sabemos cómo lo van a hacer porque han estado Gobernando con Mañueco sin eliminar chiringuitos y desmantelando la sanidad publica. Y si puede, lo volverán a hacer", ha continuado.

En este punto, ha explicado que Igea y Mañueco son "dos náufragos agarrados al mismo bote salvavidas, el uno al otro, abrazados hasta llevarse por delante y hundir a Castilla y León y nosotros somos la esperanza para que eso no ocurra", para apelar al voto de las "miles" de personas a las que "prometieron un cambio" en 2019 y se encontraron con este Gobierno de coalición.

De ahí que Tudanca haya tendido su "mano" a aquellos que quieren un cambio para Castilla y León y que, en sus palabras, solo su formación puede ofrecer. "Los dirigentes de Ciudadanos no querían el cambio, querían consolidar a quienes han estado gobernando Castilla y León durante 35 años, al peor Partido Popular, al que rompe los acuerdos de Comunidad, al que no tiene sentido de Estado, al que ya no es moderado y se radicaliza. Al que no cumple su palabra, al que ha roto el diálogo social. No, nosotros queremos un cambio real en esta tierra", ha zanjado.

Vox

Por otra parte, Tudanca ha responsabilizado a Mañueco de "abrir la puerta" de la Junta a la "ultraderecha", por lo que ha pedido que haga como la derecha "civilizada y democrática" de Europa y es "aislar a Vox".

"Si te comportas como la extrema derecha, si haces un discurso parecido al de la extrema derecha y crispas como la extrema derecha, la gente acaba votando a la extrema derecha. Eso es lo que le está pasando al señor Casado y al Partido Popular en España. Y también al de Castilla y León que ha pasado de ser una derecha moderada, sensata, capaz de llegar a acuerdos a echarse al monte", ha indicado para avisar de que si la gente puede elegir entre el "original y la copia" acaba eligiendo al "original".

Partidos España Vaciada

Por otra parte, ha mostrado su respeto a que se incremente la participación "social y política", algo que para Tudanca no es un "problema democrático, todo lo contrario".

En este punto, ha señalado al PP como responsable de la proliferación de estos partidos por su modelo de desarrollo en Castilla y León, basado, a su juicio, en el "abandono y el agravio". "Y eso tiene consecuencias, la primera que en estas elecciones vamos a votar menos porque nos hacemos cada vez más pequeños", ha analizado.

Eso sí, ha advertido de que en Castilla y León ya se ha vivido la "experiencia" de que los nuevos partidos prometen "cambio" y al final acaban haciendo presidente "al señor Mañueco". "Nosotros hemos demostrados siempre que queremos un cambio real", ha apuntado.

Encuestas y campaña

Por último, Tudanca ha asegurado que no le van a encontrar en una campaña en la que no se hable "desde el respeto" y "solo de Castilla y León", algo de lo que, en su opinión, huye el PP porque, si fueran por ellos, "no habría campaña".

"El señor Mañueco no quiere que haya campaña, no quiere que la gente vaya a votar. Por eso ha convocado en mitad de las navidades unas elecciones en pleno invierno en Castilla y León. Y a mí un dirigente político que quiere que en unas elecciones la gente no vote, no me parece que puede inspirar confianza la gente", ha apuntado.

Por último, y sobre las encuestas, Tudanca ha recordado que hace dos años ofrecían los "mismos datos" que ahora. "Pero la realidad, más allá de los deseos, son los hechos y estos indican que en las urnas los que ganaron las elecciones fuimos nosotros. Los que nos quedamos a seis procuradores de la mayoría absoluta fuimos nosotros", ha concluido.