Tudanca ve en el adelanto un intento del PP "de tapar casos de corrupción" y una "magnífica" oportunidad para el PSOE

El adelanto electoral para el próximo 13 de febrero de 2022, anunciado "dos días antes del Pleno de Presupuestos, en plena ola de pandemia añade más motivos de cambio y regeneración". Así lo ha declarado el líder del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, que además ha añadido que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, les da dado la razón porque "ni tenía ni tiene palabra, solo responde a intereses del PP y de Pablo Casado, está más interesado en tapar casos de corrupción y el gobierno que había en Castilla y León no era ni el votado ni el merecido por los castellanos y leoneses".

Tudanca ha calificado de "enorme irresponsabilidad" la convocatoria electoral que lleva aparejada la prórroga de los Presupuestos, que era una "oportunidad histórica" para gestionar los fondos europeos. A la vez, ha considerado que el adelanto de las elecciones "es una magnífica oportunidad para el PSOE" que se afrontará con "serenidad, confianza y fortaleza". "Esta tierra hace ya tiempo que está libre de cadenas y sabe qué quiere para su presente y su futuro", ha declarado.

El líder socialista ha asegurado que "se necesita un presidente que tenga palabra" y que Mañueco " ha negado más que san Pedro", la convocatoria de unas elecciones anticipadas. Así ha restado importancia a que haya basado esa decisión en una moción del PSOE junto Ciudadanos, Podemos y el resto de partidos. "No se atisba razón que no sea la orden de Casado y el calendario judicial endiablado y hoy ha quedado despejada cualquier duda, la única razón son los intereses o las ordenes de Casado, sin moción, ni Presupuestos ni nada que se le parezca", ha subrayado. "Mañueco no dice la verdad ni al médico, ni siquiera al que tenía como vicepresidente", ha bromeado.

Tudanca ha conocido el adelanto electoral "con el tuit de Mañueco, como todo el mundo" algo que "dice mucho de su comportamiento" porque "no ha llamado ni a los consejeros a los que ha destituido".

Sí que se ha referido al bloqueo de los Presupuestos por las exigencias de Por Ávila que, a su juicio, eran "medidas perfectamente razonables" porque solucionaban los "agravios" a los abulenses durante muchos años. Así, también considera que la convocatoria "no le viene nada bien al PP" y que el presidente "no estaba contento sino frustrado y enfadado y arrastrado por las circunstancias".

"Hoy es un día desde luego muy trascendente para Castilla y León después de una legislatura fallida. "Somos los únicos que ofrecemos cambio y garantizamos cambio. Los únicos", ha finalizado.