UGT y CCOO piden el cese de los consejeros de Vox en Castilla y León y anuncian acciones en Europa

Los sindicatos UGT y CCOO han pedido al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco el cese del consejero de Empleo (Vox), Mariano Veganzones y anuncian acciones en Europa para explicar la acción de la extrema derecha en el único gobierno autonómico en el que está presente. En una rueda de prensa conjunta, los secretarios generales de UGT y CCOO, Faustino Temprano y Vicente Andrés, respectivamente, se han pronunciado sobre el anuncio del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, y el consejero de Industria, Comercio y Turismo, Mariano Veganzones, de reducir las aportaciones a los sindicatos por importe de 20,3 millones de euros. Según han explicado, están dispuestos a acudir a los tribunales para denunciar una presunta prevaricación.

En contestación a rueda de prensa del pasado lunes, los dos responsables sindicales han explicado que conocieron las intenciones de Vox mientras estaban en la firma del acuerdo de Ceralto Siro con la ministra de Industria, Reyes Maroto. “Comentamos el tema con el presidente y le preguntamos si las medidas que se habían anunciado se habían aprobado en Consejo de Gobierno, y nos dijo que no. Aprovecharon para dar esa rueda de prensa a la vez que se firmaba el acuerdo y después no haber dado importancia a esa problemática. Es una contraprogramación, porque estuvieron en las reuniones de Siro y no abrieron la boca”, ha relatado Faustino Temprano.

“Política del miedo y del terror”

Más expeditivo ha sido Vicente Andrés que pide a Mañueco que “destituya a los consejeros de Vox”, que gobierne en minoría con el apoyo de los partidos locales, “que le pueden dar juego democrático”, y que llegue a grandes acuerdos de Comunidad con la oposición para reafirmar con ello su apuesta por el Diálogo Social. Sólo así “profundizará en la democracia de la Comunidad” al construirla “desde la base del consenso y el acuerdo y no en la confrontación civil, que es lo que buscan estas personas que, desde que han venido, solo ven comunistas por todos los sitios”. Para Andrés, el Gobierno de Castilla y León no puede tener a personas “con ese perfil”, que “mienten” y pretenden debilitar a los sindicatos por su “importante papel en la lucha contra las dictaturas”. Así, ha recordado que Vox tan sólo obtuvo un 17% de los votos y que pretende “imponer la política del miedo y el terror”, aspirando a “un modelo franquista sin franco” en el que se quieren ilegalizar los sindicatos, que son quienes negocian convenios colectivos, eres, vacaciones o prevención de riesgos laborales. El secretario de CCOO ha advertido a Mañueco de que si no “reconduce” la situación “tendrá una Comunidad revuelta y haciendo el ridículo a nivel internacional”.

De entrada, ambos sindicatos anuncian reuniones el Comité de las Regiones , el Parlamento Europeo y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para contar “lo que quieren hacer estos salvajes en Castilla y León, que es meter a las mujeres en casa, esconder a los discapacitados y ver a los sindicalistas en la cárcel”. Su acción se trasladará también a los centros de trabajo para explicar a todos “incluidos los votantes de Vox”, que sus representantes son “salvajes e indocumentados” que quieren “destruir la democracia”.

Temprano ha justificado la respuesta sindical de este viernes, cuatro días después de que se anunciasen los recortes, para evitar que se aprovechasen sus palabras en el debate de las elecciones andaluzas. “Son unos mentirosos. Desde UGT y CCOO no hemos convocado ninguna movilización como dijo algún miembro de Vox. Queremos centrarnos en el diálogo social en Castilla y león, que está herido de muerte, no por los agentes sociales sino por la junta de Castilla y León y quien lo puede salvar es el presidente de la Junta, que es el presidente de todo el Gobierno autonómico y del propio Diálogo Social”, ha aseverado. Desde que se formó el nuevo Gobierno autonómico, los sindicatos han pedido tres reuniones, sin que hasta la fecha hayan recibido respuesta y eso a pesar de que hay 18 acuerdos vigentes que hay que renovar cada año y de que hay que revisar la situación social económica y laboral de Castilla y León para negociar futuros acuerdos.

Una inversion de 300 millones “en el limbo”

El consejero de Empleo, aseguran, no les ha convocado a ninguna reunión y el Plan Anual de Políticas de Empleo de Castilla y León (Papecyl) de 2022 sigue sin firmar. Así, subrayan que hay una inversión de 300 millones de euros que está “en el limbo” y que aunque se aprobaron en los presupuestos prorrogados de este ejercicio, sigue sin pactarse por la “dejadez” de Veganzones. Por contra sí han reconocido que otras consejerías, las del PP, sí que les convoca a reuniones, como es el caso de Familia y Economía y Hacienda.

“En esta Comunidad el Diálogo Social está en el Estatuto de Autonomía, existe desde 2008 una Ley de Diálogo Social y Participación Institucional. Si no están de acuerdo con la ley, que tienen que hacer cumplir, que vayan al Parlamento y que presenten iniciativa legislativa. Han falseado los datos, no trabajan no leen, los sindicatos rechazamos cobrar por asistir a reuniones y comisiones institucionales y hay unos presupuestos prorrogados donde están todas las partidas económicas del Diálogo Social”, ha recordado Temprano.

Además, el responsable de UGT en Castilla y León ha criticado cómo Veganzones, con una larga trayectoria en la Junta y “siendo militante del PP” tirase de los sindicatos en distintas etapas. “Nos llamaba continuamente para solucionar problemas, ¡Cómo hemos cambiado!”, ha ironizado. “Seguimos siendo los mismos, que se ponga a trabajar, si tenemos la inflación mas alga del país es por su ineficacia. Que lean un poco cuando hablan de dinero, la mayoría del dinero viene del gobierno de la nación o de la UE y vamos a perder ese dinero por su ineficacia”, ha insistido.

“Recuperen la cordura y cumplan con el programa electoral. Es un pacto deleznable, se demuestra por la via de los hechos, los pactos con la ultraderecha conducen a esto, la democracia en Castila y León está en peligro y hay que defenderla día a día, que nos enteremos por la prensa de medidas de recorte a los sindicatos sólo demuestra una prepotencia y chulería impresionante”, ha zanjado