El vicepresidente de la Junta de Castilla y León afirma que la palabra de Pedro Sánchez "tiene el mismo valor que la de Toni Cantó"

El vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, no se cree que no vaya a haber un referéndum de autodeterminación en Cataluña, como ha asegurado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Para Igea, su palabra tiene "el mismo valor que la de Toni Cantó o menos". Así lo ha comentado este jueves en la rueda posterior al Consejo de Gobierno.

El vicepresidente había afirmado minutos antes que no iba a pronunciarse sobre decisiones de otras comunidades cuando se le ha preguntado por el fichaje de Cantó, excompañero de Ciudadanos, ahora en las filas del PP que ha sido nombrado director de la Oficina del español de la Comunidad de Madrid. Aunque ha reconocido que hay cosas en las que coincidía con Toní Canto y otras en las que no, ha criticado el "linchamiento público" al que se le ha sometido. Cantó había asegurado, cuando militaba en Ciudadanos, que iba a acabar con los "chiringuitos" porque "colocar amiguetes" no era la política que le gustaba.

Igea ha aclarado que al hablar de "linchamiento" no se refería a los duros tuits del alcalde de Valladolid, Óscar Puente, contra Cantó, al que ha calificado de "mierda" y del que ha dicho que va a cobrar "por rascarse los huevos". "Toni Cantó ha dido trending topic", ha añadido el vicepresidente a la vez que recomendaba "mantener un mínimo de educación" porque no considera "que sea lo más apropiado para un alcalde decir algunas cosas".

"La política está llegando a unos niveles muy desagradables no puede ser que toda nuestra política sea el linchamiento personal, la verdad, perdemos el alma, entiendo que la decisiones criticable, entiendo la crítica, pero otra cosa es que se linche a una persona", ha opinado.