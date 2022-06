El consejero de Agricultura de Vox en Castilla y León cesa a la exdiputada de Ciudadanos que ocupaba un alto cargo

Cierro capítulo en @ITACYL.

✍️El conocimiento 360º del sector

🥦los proyectos emprendidos

👩‍🌾la gente q he conocido

🙇‍♂️y el crecimiento personal y profesional experimentado, me acompañarán en próximos capítulos de mi carrera.

Me ha faltado tiempo pero me voy en paz y agradecida pic.twitter.com/vlWwh6kENv