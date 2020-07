Igea reitera que no tuvo nada que ver en el nombramiento de la exdiputada de Ciudadanos Soraya Mayo en el Itacyl

El vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, ha reiterado que el nombramiento de la exdiputada de Ciudadanos, Soraya Mayo, como subdirectora de Investigación y Tecnología del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACYL), fue una decisión del consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, el popular Jesús Julio Carnero, y que no participó en ella. "El poder omnímodo del vicepresidente no alcanza a la Consejería de Agricultura", se ha defendido.

Igea ha salido al paso de la información publicada este miércoles por elDiario.es sobre el fichaje de la exdiputada de Ciudadanos en el organismo de la Consejería de Agricultura, tildado de "chiringuito" por el propio vicepresidente durante la campaña electoral. "Ni yo, ni mi partido, ni nadie de Ciudadanos ha tenido nada que ver; y cuando digo nada que ver es nada que ver". Con su tono de sorna habitual, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, ha contrapuesto su actitud con la del vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias. "Yo no soy del tipo del vicepresidente que dice a una mujer mayor de edad lo que le conviene y lo que no".

Igea ha respondido a las críticas vertidas al nombramiento de Mayo, y ha defendido, citando al director de El Mundo de Castilla y León, Pablo Lago, que la ex diputada tiene unas capacidades de sobra conocidas tras más de 16 años de experiencia profesional. "Sobre sus capacidades no voy a decir nada, voy a leer unas palabras que no son mías: 'Es una mujer con criterio, con convicciones, que tiene las cosas claras, que es un acierto y un fichaje que gustaría a cualquiera'", ha leído.

Igea también ha eludido cualquier responsabilidad sobre la subvención de cerca de 120.000 euros que la Junta de Castilla y León concedió a la fundación Concordia y Libertad que preside Adolfo Suárez. Según Igea, esas subvenciones se dieron antes de que se formase el Gobierno de coalción PP-Ciudadanos en la Junta. "No las ha dado este Gobierno, pero todas ellas están concedidas con carácter competitivo" , ha defendido. "Ninguna de ellas es atribuible a este Gobierno de coalición".

Al término de la rueda de prensa, Igea ha apuntado que hay una Comisión paritaria que está a punto de redactar sus conclusiones que serán publicadas "en breve" sobre los "chiringuitos y empresas públicas o entes" de la Comunidad. Según Igea, serán coherentes con las conclusiones y con lo pactado en el acuerdo de Gobierno "esté quién esté en ellas". "Nos hubiera gustado acabar con alguna otra fundación, como partido, no como Gobierno. Tiempo tendremos".