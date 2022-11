Vox coloca a una periodista deportiva en un ente de la Consejería de Agricultura de Castilla y León al que se refería como “chiringuito”

Del deporte y la música, al Instituto Tecnológico Agrario (Itacyl) de la Junta de Castilla y León. Vox sigue colocando afines en los entes públicos que critica y que, tal y como anunciaron el pasado mes de junio en las Cortes, pretende fiscalizar. En la pasada legislatura, el Itacyl era para el único procurador de Vox en el Parlamento un “chiringuito”, ahora no tanto. Con un contrato de alta dirección de más de 60.000 euros anuales, se ha incorporado una 'influencer' y periodista que se hace llamar en las redes o en la televisión Maty Fenoy y cuyo nombre real es Matilde Diaz Cárdenas. Con ese nombre, el real, aparece en el organigrama del Itacyl, como subdirectora de Calidad y Promoción, pero también en twitter e instagram, donde Diaz Cárdenas es Fenoy y hace constar su nuevo cometido.

Para que entrase Díaz Cárdenas se ha despedido a quien ocupaba ese puesto desde 2016, Fernando Lázaro, un periodista especializado en gastronomía y vino, con un master en Enología, Viticultura y Marketing del Vino y estudios en L' Ecole du Vine (Burdeos) que durante más de 13 años dirigió el suplemento La Posada en El Mundo de Castilla y León. La trayectoria de Diaz Cárdenas, jienense, es bastante más corta y escasamente relacionada con el departamento que va a dirigir: ha sido periodista deportiva en La Sexta durante un año, en Trece TV durante un periodo similar y adquirió cierta fama como fichaje de El Chiringuito de Jugones de Josep Pedrerol, una experiencia también corta que omite en su currículo. Además, estuvo una temporada colaborando en el Diario ABC, en la sección de Gente y Estilo, donde publicaba una columna y tenía un videoblog. Es lo más cerca que ha estado del periodismo gastronómico.

Su experiencia más destacable, que apenas superó el año es la de subdirectora de Desarrollo Digital de las emisoras musicales de Ábside Media, un grupo multimedia propietario del 75% de Cope y del 99% de Trece. El 8 de marzo de 2021 en una entrevista que le hicieron por el Día de la Mujer desde el Ayuntamiento de Los Villares (Jaén), de donde es oriunda, Díaz Cárdenas hablaba de su nuevo puesto como subdirectora, “un reto muy ambicioso” que consistía en el “desarrollo digital de un medio radiofónico” para hacerlo “transmedia”. Daba además la clave que explica de su fichaje en Itacyl: “Tengo una directora que es Montserrat Lluis, con la que he coincidido a lo largo de mi carrera, es una mujer espectacular que siempre nos ha exigido y motivado por igual a hombres y a mujeres, me ha hecho estar muy despierta y me ha dado alas”. Lluis, que efectivamente era la directora general de Ábside, fue despedida un año después, en febrero de este año. Díaz Cárdenas salía unos meses después, en abril. Lluis encontró acomodo en la Junta de Castilla y León cuando Vox la llamó para darle un cargo de confianza. En su LinkedIn dice que es directora de Coordinación e Interacción Social del Vicepresidente de Castilla y León, si bien Lluis ejerce como una dircom para las consejerías de Vox en la Junta y se encarga de reclutar a otros asesores. Lluis ha elegido a antiguos subordinados de Cope.

“El sector musical me ha hecho pensar que he dado con mi sitio”, afirmaba Díaz Cárdenas en la entrevista. Un año y medio después ha encontrado otro sitio. Desde su salida de Ábside, el nuevo fichaje del Itacyl se ha dedicado a mostrar en sus redes los paseos con su marido por Madrid, también instagramer, además de modelo y abogado, sus desayunos, o las fiestas a las que acude. Aunque tanto en Instagram como en Twitter, 'Maty Fenoy' informa en su perfil de su nuevo trabajo, no muestra nada del mismo a excepción de un destacado en Instagram, 'Tierra de Sabor' en el que tan sólo aparece una imagen del edificio de la Plaza de España en Madrid y un viaje a Barcelona.

“Feliz de poder compartir con todas/os una nueva etapa profesional en mi carrera. Asumo la Subdirección de Calidad y Promoción de Itacyl-Tierra de Sabor con el fin de reposicionar la marca a nivel nacional e internacional y hacer un desarrollo digital acorde con los tiempos que corren. Trabajar junto a mi equipo para relanzar a otro nivel una marca de calidad tan importante para nuestro país es un orgullo, así como crear nuevas sinergias y experiencias con el producto, riqueza cultural y el patrimonio que tenemos. Un reto muy grande que me llenará de nuevos conocimientos y gran aprendizaje. Llego dispuesta a dar lo mejor de mí, con toda la ilusión y ganas del mundo. Gracias por la confianza”, ha escrito en su LinkedIn.