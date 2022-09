Vox impide una declaración institucional del crimen de violencia machista de Palencia por ser “ideológica”

El Grupo Parlamentario Vox ha impedido en la Mesa de las Cortes que el Parlamento de Castilla y León haga una declaración institucional de repulsa por el último crimen de violencia de género que se ha producido en Palencia y que el presidente de la cámara reduce a “crimen”. Este tipo de declaraciones requiere la unanimidad de todos los grupos parlamentarios, por lo que no ha salido adelante la petición que hizo el PSOE.

“De ninguna manera Vox puede firmar ni va a firmar ninguna solicitud de declaración institucional con contenido ideológico”, ha explicado el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Carlos Menéndez. “Hemos manifestado desde el principio que la violencia no tiene género y la violencia no tiene ideología. Bajo esa perspectiva quiero decir que en Vox siempre hemos denunciado, denunciamos y denunciaremos todo tipo de violencia, todo tipo de crimen y que además apelamos a mejorar y reforzar las ayudas a todas las víctimas de la violencia”, ha precisado. Menéndez ha recordado que el pasado 23 de junio “Vox fue el único partido que se concentró” por un fallecido “a manos de su mujer”. La convocatoria que se hizo entonces llegó desde la Vicepresidencia de la Junta de Castilla y León y, efectivamente, sólo estuvieron en ella el vicepresidente, Juan García-Gallardo y los consejeros de Vox. El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo explicó entonces que se trataba de un caso complejo, del que faltaban por conocer detalles, ya que tanto la víctima como la presunta homicida habían cruzado denuncias.

“Con este posicionamiento, sólo queda Vox”, ha incidido, mientras relataba que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Raúl de la Hoz había dicho que “lo firmaría una y mil veces”. “Respetamos la posición del Partido Popular pero lógicamente no la compartimos y es el único motivo por el que no tendrá cabida en el próximo Pleno esta solicitud de declaración institucional, porque Vox no está de acuerdo”, ha reconocido Menéndez. El portavoz de Vox ha recordado que “en el momento en el que Vox llegue al Gobierno - de España-”, eliminará “toda la legislación ideológica” actual como “las leyes ideológicas de género, leyes ideológicas del cambio climático y leyes ideológicas de la memoria histórica”.

Aunque Menéndez ha asegurado que la diferencia de criterios con su socio de gobierno sobre la violencia de género no supone tensión, sí ha reconocido a preguntas de elDiario.es que en la negociación de los presupuestos su “posicionamiento ideológico en contra de toda la legislación ideológica” y “en contra de toda imposición ideológica” Vox tratará de que “tenga cabida” pero van a ser “prudentes” y van a esperar a conocer el anteproyecto“ porque saben que para aplicar y desarrollar una ley ”tiene que tener su aplicación presupuestaria“.

Pero el portavoz del PP, Raúl de la Hoz ha advertido que su partido no pedirá a Vox que ceda, pero que tampoco lo hará el PP. “Pido a todos, absolutamente a todos los partidos, que no hagan un uso partidista de la desgracia acaecida en Palencia”, ha declarado.

Mucho más dura ha sido la viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Gómez Urbán, que ha comenzado la rueda de prensa manifestando su “profundo asco” por las palabras que acaba de escuchar del portavoz de Vox. “La violencia de género está recogida en el Código Penal, hay juzgados de Violencia Sobre la Mujer, hay delito de violencia de género y también lo recoge así el Estatuto de Autonomía”, ha recordado. Para Gómez Urbán, las declaraciones del vicepresidente de la Junta tras el crimen machista de Palencia, “son asquerosas” y “si sigue de vicepresidente de la Junta es gracias al Partido Popular”. Así, ha argumentado que el Partido Popular no puede estar con las víctimas de violencia de género y con un vicepresidente q ue las ofende y les falta el respeto “un día sí y otro también”.

Casi de igual forma se ha pronunciado Pablo Fernández, de Unidas Podemos, a quien preocupa que el PP siga gobernando con quienes niegan ese tipo de violencia y ha pedido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que aclare también si trató este asunto en su reunión con Santiago Abascal.

Algo más escueto ha sido el portavoz del Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, que ha atribuido la negativa de Vox a “problemas semánticos y políticos”, mientras que el procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, ha pedido perdón a las víctimas en nombre de las Cortes de Castilla y León.

En la Mesa de las Cortes se ha tratado también la petición de Igea de sancionar a García-Gallardo por los insultos en el último Pleno, algo que ha sido rechazado porque es necesario reunir a la Comisión de procuradores. “Toda España es testigo de cómo se insultó a un procurador, de cómo el presidente quedó impávido, no le llamó al orden, no le pidió que se disculpase y todas estas cosas no les parecen suficientes, no ya al presidente o al Grupo Vox, sino al Partido Popular del señor Mañueco y del señor Feijóo”, ha recriminad Igea. El portavoz del PP se ha negado a comentar “peleas de patio de colegio” y de “estirar el chicle”. “Elevemonos”, ha pedido a todos los procuradores. Desde Vox, Menéndez ha aducido una “permanente campaña de acoso” centrada en la figura del vicepresidente.