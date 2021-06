PP de Burgos cree que el alcalde "no puede serlo por no respetar" el Estado de Derecho y sería el momento de una moción

La portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Burgos, Carolina Blasco, se ha reafirmado este viernes al sostener que "hoy sería el momento de presentar una moción de censura" al alcalde, el socialista Daniel de la Rosa, por "no respetar" el Estado de Derecho.

Blasco ha justificado esta afirmación en "la cobardía de Daniel de la Rosa, que no se atreve a decir no a unos indultos tramposos y cobardes que tan solo pretenden que Sánchez no se enfrente a unas urnas que lo destrozarían".

"Ha explotado la burbuja del sanchismo que aupó a De la Rosa y hoy los burgaleses saben que el socialismo y el propio alcalde de Burgos son prisioneros de Sánchez y ambos del cáncer que destroza a España, el independentismo unilateral", ha sostenido Blasco a través de un comunicado recogido por Europa Press.

En este sentido, ha condenado que Daniel de la Rosa "haya puesto a la ciudad a los pies de Sánchez" cada vez que ha tenido la oportunidad y ha incidido en que, en esta ocasión, lo ha hecho "llevándose por delante los principios básicos del estado democrático".

Carolina Blasco se ha dirigido al regidor municipal para recordarle que "no todo vale para mantenerse en política" y, tras reafirmar la idoneidad de una moción de censura, aunque siendo consciente de las "dificultades", ha lamentado que Ciudadanos, socio de gobierno del PSOE, "sostenga en la Alcaldía a un socialista sin principios".

En consonancia a esto, ha apelado al portavoz municipal de la formación naranja, Vicente Marañón, para que "escuche a sus concejales" y le ha advertido de la "paralización" que padece la ciudad bajo un "Ciudadanos sepultado por el socialismo".

"El socialismo paraliza y disfraza con pan y circo su falta de gestión y a eso vamos a asistir en el futuro", ha concluido Blasco, antes de lamentar que, mientras todo esto sucede, "De la Rosa paseará estos días por la ciudad con un bastón de mando que no se merece, escondiéndose tras el ruido de unos fuegos artificiales de lujo que pagan los ciudadanos y ahogan los lamentos de los burgaleses, que ven con desesperación la deriva del país".