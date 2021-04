Presidencia de Castilla y León no se pronuncia sobre la conducta de su asesor "por ser de ámbito privado" y remite a un Diario de Sesiones para justificar su fichaje

La Consejería de Presidencia elude pronunciarse sobre la conducta del asesor, Carlos Paramio, que se grabó mientras conducía bailando y soltando las manos del volante. Aseguran que "si existe algún comportamiento punible o no al respecto de un tema que queda en ámbito privado" no es el consejero, Ángel Ibáñez, el que debe valorarlo .

Respecto a la materia en la que asesora Paramio, la Consejería tampoco aclara sobre qué materia asesora y remite a un Diario de Sesiones del 27 de noviembre de 2019 en el que se recoge una comparecencia en la que el consejero dio explicaciones sobre el fichaje de los asesores. Ibáñez no aclaraba en ella ni funciones ni currículum de ese personal de libre designación y se basaba en jurisprudencia para justificar la libertad de elección de los cargos a dedo. "Les quiero repetir esta última frase, discúlpenme: la naturaleza de este tipo de personal implica una decisión libérrima del órgano que los nombra, es decir, que no requiere de justificación y menos que los tribunales la presupongan o cuestionen, so pena de invadir funciones reservadas ex lege al órgano político del que dependen", decía tirando de doctrina del Tribunal Supremo.

Sin embargo, fuentes de la Junta sí que han precisado parte de las funcionales de Paramio que ni el vicepresidente ni el consejero querían revelar: forma parte del equipo de personas que gestiona las redes sociales del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, una materia en la que ya tiene experiencia por haberla desarrollado años anteriores en otras administraciones dependientes del Partido Popular.