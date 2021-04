El Ayuntamiento de Burgos insiste en remodelar Gamonal y habilita durante un mes tres canales de participación

Cuando el Ayuntamiento de Burgos creó la encuesta telemática bajo el lema 'Juntos hacemos Gamonal' no se esperaba la escasa participación que llegó a tener. Sin embargo, continúa con el deseo de remodelar el barrio burgalés y para ello habilita tres nuevos canales. El concejal de Participación Ciudadana, Adolfo Díez, ha explicado dónde pueden plasmar sus sugerencias los ciudadanos de Burgos. En esta ocasión hay también opción presencial.

El primer espacio consiste en una página web en la que, o bien se envía la sugerencia directamente o bien se descarga un formulario para rellenarlo y llevarlo en papel. La segunda opción es presencial. El Ayuntamiento ha habilitado seis puntos físicos de recogida de sugerencias: Casa de Cultura de Gamonal, Mercado G9, Centro Cívico de Capiscol, Centro Cívico Gamonal Norte, Biblioteca Gonzalo de Berceo y Biblioteca María Teresa León. Cada uno contará con 200 formularios.

Todos ellos se sitúan en los alrededores de Gamonal porque entienden que "son los que más implicados están", pero ha puntualizado que pueden acudir vecinos de cualquier barrio a entregar las sugerencias.

Por último, Díez ha señalado que hay un buzón abierto a través del correo electrónico tudecides@aytoburgos.es.

Estos tres nuevos canales 'abren' para recibir las sugerencias el martes 27 de abril y 'cierran oficinas' el 31 de mayo de 2021.

Preguntado por si hubiera una tercera alternativa, en caso de que este proceso de participación no tenga la acogida esperada o deseada, el edil ha comentado que no tienen por el momento plan C y que habrá que esperar las respuestas recibidas.

Estas serán analizadas, cuando se cumpla el plazo, con el tiempo adecuado. Si es necesario, ha apostillado que responderán algunas cuestiones de las mismas, como aparcamientos, pero no ha dado tiempo límite para ello.

Toda esta información está reflejada en la página web del Ayuntamiento de Burgos.