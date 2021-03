El Ayuntamiento de Burgos ordena retirar carteles del 8-M colocados en varias estatuas de la ciudad

El Ayuntamiento de Burgos (PSOE) ordena retirar carteles del 8-M colocados en varias estatuas de la ciudad. La Coordinadora Feminista de Burgos vistió este domingo a algunas de las estatuas de la ciudad con motivos morados y bocadillos en los que se reflejaban algunos de los mensajes que simbolizan las reivindicaciones del movimiento feminista en este 8 de marzo. Las feministas también colocaron una pancarta en el pedestal de la estatua de El Cid y otra en la fuente de La Flora de la ciudad.

En un comunicado público, sostienen que tanto los motivos morados como los mensajes en forma de bocadillo y las pancartas "no dañaban en ningún caso" el mobiliario urbano, puesto que estaban "anudados" con cintas de tela violeta.

"Con esta acción se quería visibilizar y evidenciar las discriminaciones y opresiones que vivimos las mujeres por el hecho de serlo, sensibilizando a la ciudadanía burgalesa en un año marcado por la pandemia en el que, desde la Coordinadora Feminista de Burgos, no se ha convocado ni llamado a la manifestación ni a la movilización ciudadana", ha asegurado la Coordinadora en un comunicado.

Esta asociación asegura que se había informado al Ayuntamiento de esta acción desde el 26 de enero, fecha en la que se registró un escrito en el que se recogían una serie de peticiones y acciones a realizar en nuestra ciudad con motivo del 8 de marzo, entre ellas la de "vestir" a algunas de las estatuas de la ciudad.

Pocos minutos después de la colocación de la pancarta en el pedestal de la estatua de El Cid, la concejala de Sanidad, Mujer y Equidad de Género del Ayuntamiento de Burgos, Estrella Paredes, ha recibido una llamada del alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, para que instara a las participantes a retirar los mensajes de las estatuas. "Si no se retiraban por las propias participantes, serían los servicios municipales los que procederían a su retirada, como ha terminado ocurriendo", indica la coordinadora.

Manifiestan que el alcalde no se ha "dignado" a comunicarse con ninguna de las portavoces de la Coordinadora para aclarar lo ocurrido, "escudándose" en la concejala de su equipo. Esta asociación acusa al regidor burgalés de "utilizar" a la concejala "como escudo frente a la protesta". No obstante, ha manifestado en redes sociales y a través de algunos medios de comunicación locales que no se pueden utilizar las estatuas de la ciudad para poner mensajes, pudiendo únicamente colocar los motivos morados, pero sin incluir ningún tipo de lo que él mismo ha denominado "consigna".

Estoy diciendo que no se puede permitir que cualquier vecino o entidad pueda utilizar el patrimonio municipal para proclamar las consignas que le apetezca, las compartamos personalmente o no. Y menos sin una autorización expresa del Ayto y obviando las consignas en la solicitud. — Daniel de la Rosa / ❤ (@danidelarosa) 7 de marzo de 2021

La Coordinadora Feminista de Burgos insiste en que su actuación se comunicó a través de instancia presentada por registro hace más de un mes "y no se ha recibido respuesta alguna".

Este colectivo lamenta que el alcalde "compare al movimiento feminista con la ultraderecha, con argumentos total y absolutamente demagógicos", pero cuando el Club Baloncesto San Pablo Burgos ganó la Champions League, "se puso una camiseta a la estatua del Cid (con el escudo del Club y con los logos de todos los Sponsor y patrocinadores)" o en los Sampedros viene siendo habitual, desde hace varios años, colocar "un pañuelo a El Cid por parte de las peñas"

Por mucho q compartamos la reivindicación, el Ayto no puede permitir la utilización del mobiliario público para exponer las consignas de cualquier colectivo o entidad. ¿Te imaginas la estatua del Cid o la Gigantilla con mensajes reivindicativos de Vox o a favor de la tauromaquia? — Daniel de la Rosa / ❤ (@danidelarosa) 7 de marzo de 2021

"No sabemos si la Ordenanza municipal que prohíbe que las estatuas del patrimonio de la ciudad porten mensajes se aplica de forma discrecional, dependiendo de cuál sea el mensaje, o si realmente tan siquiera existe una Ordenanza que, de forma explícita, señale que no se puede colocar ningún tipo de mensaje en las estatuas. Creemos que lo que molesta no es la acción en sí, sino el mensaje. Los mensajes que revindicamos desde el feminismo son incómodos para algunos y parece que para el alcalde de Burgos lo son", indica la coordinadora.

La asociación feminista señala que "lo que molesta" es el propio feminismo, "porque el feminismo tiene claro lo que reivindica y cuál es su lucha, que no es otra que terminar con este sistema patriarcal opresor, y acabar con los privilegios y prebendas que este mismo sistema otorga a los hombres, construyendo un mundo igualitario, más justo y libre para mujeres y hombres".

"No nos vamos a quedar de brazos cruzados, habrán callado a las estatuas, pero a nosotras no nos van a callar, no podrán callarnos porque seguiremos en la lucha moleste a quien moleste. Pedimos a nuestra clase política menos fotos, menos postureos y más compromiso. Hoy el alcalde ha demostrado que no lo tiene", reprocha la coordinadora.