Un hostelero de Segovia protesta por el cierre de los interiores e invita a Mañueco, Igea y Casado a comer en su terraza con temperaturas bajo cero

Una mesa con su mantel, sus tazas, un poco nieve y tres apellidos: Mañueco, Igea y Casado. Así protesta el propietario del restaurante La Muralla de Coca (Segovia), Jesús Galindo, invitando a una terraza de Coca al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el vicepresidente autonómico, Francisco Igea, y la consejera de Sanidad, Verónica Casado.

"Hemos montado una mesita con sus nombre para cuando quieran venir, se lo pasen bien, disfruten de su castillo y de sus historias. ¡Viva el presidente de la Junta, el vicepresidente y la consejera!", exclama en el vídeo.

Jesús responde así a los dirigentes políticos de Castilla y León después de anunciar que la hostelería de Ávila, Segovia y Palencia deberá atender solo en las terrazas, puesto que los interiores estarán cerrados. "Quería invitarles a que tomen un cafetito y un menú en la terraza, que serán invitados por nosotros y les serviremos muy agradablemente, porque con esta temperatura tan agradable que tenemos...", comenta irónicamente en el vídeo. En referencia a la limitación en el interior del local, Jesús asegura que es "lo mejor que se les podría haber ocurrido a estos señores".

"Esta mañana, cuando hemos abierto, a las siete u ocho de la mañana, la temperatura era de -11 grados. A mediodía era de -3 y ahora está nevando", explica Jesús a elDiario.es, mientras se pregunta cómo dará el servicio en la terraza. "Por muchas estufas que pongamos, no se puede comer así".

Jesús explica a este diario que la situación está "muy mal" y que el pueblo está "apagado, muerto, por así decirlo". "Quiero que les llegue el vídeo para que vean la situación en la que estamos", lamenta este propietario, que reclama ayudas directas e inyecciones a la hostelería. "No nos han dado ninguna ayuda ni remedio". Este segoviano recuerda que estas medidas no solo afectan a los hosteleros, si no también a los distribuidores, proveedores, carniceros, panaderos de la zona... "y la gente a la que damos de comer, claro".