Segovia instala cámaras con inteligencia artificial sin autorización para vigilar la Navidad

El Ayuntamiento de Segovia (PP y Vox) ha instalado cuatro cámaras de vigilancia para proteger al comercio navideño y la decoración festiva, que en los últimos días ha sufrido varios hurtos a los vendedores y al Ayuntamiento, incluida la X gigante de XMAS, que apareció posteriormente. Estas cámaras, según el Ayuntamiento, no grabarán a los ciudadanos, sino que permitirán avisar al vigilante de seguridad si se detectan “comportamientos y conductas anómalas” a través de inteligencia artificial.

El Consistorio que dirige José Mazarías asegura que no choca con la Protección de Datos porque no graba las imágenes que capta y se trata de “disuadir” a los responsables de estos actos vandálicos. Este diario se ha puesto en contacto con la Agencia Española de Protección de Datos para consultar sobre el uso de estas cámaras, pero no ha obtenido respuesta en el momento de publicar esta información.

La Subdelegación del Gobierno en Segovia confirma a este diario que no ha recibido comunicación ninguna por parte del Ayuntamiento y recuerda que las instalaciones de vigilancia deben dirigirse al Delegado del Gobierno y este se lo manda a la Comisión de Garantías de Videovigilancia (que preside el presidente del Tribunal Superior de Justicia), que tiene un mes para resolver antes de poder instalarse. El Ayuntamiento asegura que sí ha enviado una comunicación a la Subdelegación del Gobierno. Las cuatro cámaras se han colocado este lunes y la Subdelegación del Gobierno asegura no tener constancia de ello por los canales correspondientes, solo por la prensa.

Las cámaras avisarán a los vigilantes

Aunque a través de un comunicado el Consistorio ha asegurado que las cámaras estarán funcionando las 24 horas del día, por teléfono aseguran que solo operarán por la noche porque, como detecta movimientos, por el día monitorizaría el movimiento de los clientes y comerciantes, entre otros. Es decir, las cámaras —explica el Consistorio— avisarán a los vigilantes de la empresa de seguridad cuando detecten a alguien por la noche paseando por la zona.

Según justifica el Ayuntamiento a este diario, se trata de las cámaras de seguridad que ya estaban en posesión del Consistorio, porque las compró el equipo de gobierno anterior, del PSOE, mientras se negociaba la firma de un convenio con el polígono industrial que finalmente no se completó, por lo que estaban guardadas a la espera de usarse. Estas cámaras estaban previstas para controlar el tráfico en el polígono.

El PSOE espera que el Consistorio tenga “todos los permisos” y no ocurra “como en municipios cercanos hace unos años”, en alusión al municipio de Sotosalbos, un pueblo de 113 vecinos, que en 2020 colocó diez cámaras de seguridad.

El secretario de Organización de la Agrupación Municipal Socialista, Miguel Merino, se ha preguntado cuáles son esas “conductas anómalas” que van a detectar las cámaras de seguridad. “¿Quién asegura que la empresa cumple con todos sus cometidos y responsabilidades? ¿Qué son conductas anómalas para ellos? ¿Es anómalo salir un grupo de gente a las 3 de la mañana? [el Paseo de la Navidad está en una zona de fiesta] ¿Una pareja charlando a las cinco de la mañana en los bancos del Paseo del Salón? Lo que es clara es la improvisación”, ha zanjado Merino.

Diez días de vandalismo y hurtos

El Ayuntamiento asegura que han “reforzado” la seguridad y que la empresa —cuyo coste es de 8.000 euros— ha contratado a un segundo vigilante para controlar toda la zona. También afirman que están pidiendo responsabilidades a la compañía porque “hay algo que no están haciendo correctamente”.

El primer fin de semana de diciembre, alguien sustrajo la X gigante que acompañaba a 'MAS' (XMAS, en inglés significa Navidad). El Ayuntamiento lamentó el vandalismo y bromeó sobre este asunto a través de X (antes Twitter): “La Navidad en Segovia es MÁS. Nos sobraba la X”. La letra apareció horas después con una nota de disculpas: “Sentimos nuestros actos y en muestra de nuestro arrepentimiento lo devolvemos. Lo sentimos”.

Hace dos días, el Ayuntamiento segoviano pedía “el fin” de los actos vandálicos “en una escalada de agresividad sin precedentes”: hurtos de productos y la “destrucción” con “elevadísimos grados de violencia” de adornos luminosos y el enmoquetado de unas escaleras “con un mero e irracional afán destructor”. Estos “violentos” también han apalancado los cierres de la caseta de la churrería instalada para las fiestas en la plaza de San Martín y han “destruido a golpes” los montajes luminosos destinados a photocall o el adorno de gran tamaño que evoca un copo de nieve, ambos en la plaza Mayor, según explicaba el Consistorio, que pidió ayuda a la Policía Nacional, anunció el cierre nocturno del Paseo de la Navidad y un refuerzo de la Policía Local en la zona del paseo del Salón, la plaza Mayor y la calle Real.

El Ayuntamiento pide a la oposición que no emita mensajes que sean “efecto llamada”

El Ayuntamiento también pedía a la oposición que no emitieran mensajes “que acaben convirtiéndose en un efecto llamada para los gamberros”. El PSOE ha exigido al alcalde que rectifique de manera “urgente e inmediata”. “Usted es alcalde. Nunca una crítica política a sus decisiones puede justificar ningún acto vandálico”, ha interpelado el secretario de Organización de la Agrupación Municipal Socialista, Miguel Merino.

Los socialistas han recriminado a José Mazarías y la concejala de Turismo, Milagros Escobar, la “improvisación, falta de respeto y soberbia”. “Hay una improvisación absoluta en el montaje y puesta a disposición de las instalaciones. Nadie ha supervisado la calidad y los requisitos mínimos para llevar el mercado con suficiente dignidad”, ha protestado Miguel Merino ante los medios este martes, que ha condenado “cualquier tipo de acto vandálico y atentado contra la propiedad privada”.

