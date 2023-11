El concejal de Vox en Valladolid dice que no reconoció a la periodista que hostigó aunque le ha entrevistado varias veces

El concejal de Comercio en el Ayuntamiento de Valladolid, Víctor Martín (Vox), ha asegurado que no reconoció a la periodista de la Cadena SER que fue hostigada mientras cubría la concentración organizada por Vox frente a la sede del PSOE provincial. Dice que no la reconoció porque no llevaba “una acreditación visible, chaleco que permitiera distinguirla del resto de ciudadanos” o un micrófono a pesar de que le ha entrevistado en varias ocasiones.

En el pleno municipal celebrado este lunes, los concejales de la oposición han afeado en varias ocasiones al equipo de gobierno que el edil de Comercio participara en el hostigamiento de una periodista hace diez días. El Grupo Municipal Socialista ha preguntado al respecto al alcalde, Jesús Julio Carnero, (PP), que ha delegado la respuesta en Víctor Martín.

Además, a pesar de que el concejal asegura que había varias personas grabando a los manifestantes —entre los que estaban el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, el consejero de Empleo, Mariano Veganzones, y una edil de Fuensaldaña, una localidad cercana a la capital—, la periodista sostiene que únicamente ella estaba grabando.

Esta profesional de la información ha entrevistado en varias ocasiones al edil, y en el vídeo que ella grabó se escucha a uno de los manifestantes referirse a ella como “la periodista”. Esta trabajadora llevaba varios días cubriendo las concentraciones, cada vez menos numerosas. Tampoco es habitual que los periodistas en Valladolid lleven un chaleco o una acreditación visible porque pueden trabajar con normalidad sin una.

Martín cuestiona que hubiera “acoso y señalamiento”

Martín ha negado haberla “insultado o coaccionado” mientras la periodista trabajaba y ha cuestionado siquiera que se produjera un acto de “acoso y señalamiento”, porque la Policía Nacional presente habría intervenido “para evitarlo”. La periodista, según explica, fue insultada como gritos como “hija de puta” o “hay que quemarla”, para proclamar poco después “prensa española, manipuladora”.

Además, Martín sacó su teléfono móvil —como otros manifestantes— para grabar o hacer una foto a la periodista, que estaba trabajando. Después, una de las manifestantes cruzó la calle y se acercó a la cara de la periodista, según su relato. Este lunes, en el pleno, ha leído un fragmento de El Quijote y ha proclamado: “El periodismo es una de las profesiones más dignas que tenemos en democracia y quiero hacer un alegato al periodismo libre. Viva la prensa libre, viva la libertad”.

El portavoz del Grupo Socialista, Pedro Herrero, ha preguntado a Carnero si estaba de acuerdo con el presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, con que el señalamiento y la democracia son “incompatibles”. Carnero ha rehusado responder a la pregunta. Herrero ha defendido el derecho de libertad de expresión de Víctor Martín y ha reiterado su pregunta al alcalde sobre si lo respalda.

El concejal de Valladolid Toma La Palabra Jonathan Racionero ha catalogado como “violencia machista” que el acoso a una mujer periodista, joven y sola, y ha afeado que el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero (PP), no haya condenado este hostigamiento porque lo hizo como “político de Vox” y no como concejal de Comercio. “Le recuerdo que el señor Martín es cargo público las 24 horas, lo representa y forma parte de su equipo de gobierno. ¿Va a ponerse de perfil?”, le ha interpelado.