El PSOE y Valladolid Toma La Palabra acusan al Ayuntamiento de intentar “intimidar y callar” a la oposición

El PSOE y Valladolid Toma La Palabra (VTLP) acusan al Ayuntamiento de intentar “intimidar y callar” a la oposición. Herrero ha responsabilizado a PP y Vox del “deterioro del clima democrático” y la “lealtad institucional”. “No puedes reclamar a los demás si tú no das, si tú no tiendes la mano”, ha protestado el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, en una rueda de prensa celebrada este martes.

La portavoz de VTLP, Rocío Anguita, ha criticado la actitud “intolerante y muy autoritaria” del equipo de gobierno de PP y Vox, que “dificultan” la labor de la oposición.

Pedro Herrero ha asegurado que el portavoz de Vox dijo en una comisión que la oposición hacía “uso de una corruptela procesal”. Herrero ha criticado que en las preguntas de control al gobierno responda a veces con: 'esto ya está contestado'. “En el pleno de ayer renunciaron al segundo turno de intervención en cuatro preguntas. Es como decir: 'no moleste, circule'”, ha protestado Herrero.

Anguita ha denunciado el “mal funcionamiento democrático” del Ayuntamiento y las dificultades que tienen ella y su compañero de agrupación para asistir a las reuniones y comisiones, puesto que es frecuente que se solapen y eso supone que su agrupación pierda “derecho a voto y a opinar”. “Hemos enviado dos quejas por escrito porque el mismo día a la misma hora hay dos comisiones. En el anterior mandato, el equipo de gobierno hacía esfuerzos para que el único concejal de Vox —el grupo más minoritario entre 2019 y 2023— tuviera acceso a todas las comisiones”, ha informado Rocío Anguita en la rueda de prensa.

El Grupo Socialista ha criticado que no todas las peticiones de información han sido atendidas. De las 126 solicitudes, 44 se han respondido fuera de plazo y seis no han sido contestadas, según ha informado. “Van a hacer bueno a León de la Riva al paso que va esto”, ha advertido.

La oposición atribuye esta actitud por parte del actual equipo de gobierno: la irrupción de la extrema derecha —“tensiona muchísimo cualquier reunión”— y a que el PP venía de la Junta de Castilla y León, donde hay menos control interno. “Ya advertimos que esto no era la Junta, pero no sé si lo han asimilado”, ha apuntado Anguita. Herrero ha dicho que no descartan acudir al Contencioso si la situación no cambia.