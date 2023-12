PSOE y VTLP denuncian “recortes” a entidades deportivas y organización de eventos en el Ayuntamiento de Valladolid

Los grupos municipales Socialista y Valladolid Toma La Palabra han denunciado la reducción de las subvenciones a las entidades deportivas y en la organización de eventos del nuevo equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid.

El deporte “en toda su dimensión” sufrirá un “retroceso” el próximo año a consecuencia de la reducción del presupuesto de la Fundación Municipal de Deportes. Es, de momento, la “primera víctima” de los “recortes” planteados por el equipo de Gobierno de PP y Vox porque es el primer presupuesto de 2024 que se ha aprobado en una de las entidades dependientes del Ayuntamiento de Valladolid, explican los socialistas a través de un comunicado.

La reducción del presupuesto en diferentes conceptos de la Fundación Municipal de Deportes “reflejan claramente que el actual equipo de Gobierno no apostará por el deporte”. “Las cuentas evidencian que Carnero no da importancia al deporte, a pesar de los efectos beneficiosos para la salud y para la propia actividad económica de la ciudad”, según ha señalado el concejal socialista Juan Carlos Hernández. El informe Económico Financiero no duda en calificar esta disminución como “un drástico ajuste”, detalla el grupo.

El descenso del presupuesto se concreta en “numerosos capítulos presupuestarios”. Así, en el subprograma de Eventos y Asociacionismo Deportivo la merma alcanza el 11%. “Y en particular, las subvenciones a las entidades deportivas para su funcionamiento ordinario y para la organización de eventos de carácter relevante disminuyen un 2,76%”, ha añadido.

Y en el Subprograma de Actividades Deportivas el recorte se sitúa en un seis%. “Aquí se incluye el 'Deporte Escolar', el 'Deporte para Personas Adultas' (donde se contemplan las actividades de Club de Ocio y Tiempo Libre, Seguimos Activos y Deporte + Salud), las 'Actividades Acuáticas' y las 'Actividades Deportivo Recreativas' (con el programa Tiempo de Verano entre otros). Todas estas actividades contarán un seis% menos de dinero, que cuantitativamente se traduce en 229.000 euros menos”, ha matizado.

El Capítulo IV, donde se recogen las transferencias corrientes a entidades sin ánimo de lucro (clubes y federaciones deportivas), la reducción roza el cuatro%, exactamente un 3,97. También experimenta una disminución el Capítulo VII en un 7,69%. “Es decir, en el importe que se distribuye entre las entidades deportivas locales para la actualización de las instalaciones deportivas”, lamentan los socialistas.

Además, para los socialistas resultan “llamativos” el importe de la transferencia de la Junta para la organización de los juegos escolares y la promoción del deporte en edad escolar, a juicio del Grupo Municipal Socialista “insuficiente a todas luces”. Por eso, el PSOE insta al actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valladolid a que sea “reivindicativo” ante la Junta de Castilla y León, considerando, además, que gobiernan “los mismos partidos políticos”, PP y Vox.

“En definitiva, son unos presupuestos que lejos de apostar por el deporte local y por el impulso a las actividades deportivas que organiza la FMD rebajan las partidas económicas esenciales para continuar con esa apuesta por el deporte en Valladolid. Otra prueba tangible de los recortes: 400.000 euros. La transferencia que el Ayuntamiento hace a la Fundación Municipal de Deportes para el funcionamiento ordinario de esta entidad pública también se reducirá en esa cantidad, 400.000 euros”, concluye.

Críticas VTLP

Unas críticas que también hace suyas Valladolid Toma La Palabra que incide en que el Ayuntamiento ha recortado un seis% la inversión en actividades deportivas, además de un 2,4% el presupuesto de la Fundación Municipal de Deportes, mientras que durante los dos anteriores mandatos se aumentó hasta en un 27, y un 2,8% las transferencias a entidades sin ánimo de lucro y al asociacionismo deportivo local.

El concejal Jonathan Racionero recuerda que este recorte a las actividades deportivas abarca “todos los gastos destinados a promover prácticas deportivas de todas las edades, ya sean escolares, adultas y mayores de 60 años”. “Principalmente se reduce en personal laboral y en los gastos corrientes a la hora de desarrollar los diferentes servicios y actividades, afectando muy negativamente al servicio público que se presta”, añade la formación a través de un comunicado.

“Se reduce el presupuesto dirigido a las actividades deportivas pero no pasa lo mismo con los precios públicos para la utilización de las instalaciones deportivas y la inscripción en los diferentes programas, que suben una media de un 8% si hablamos de las actividades programadas para todos los públicos y un 16% los cursos escolares”, apunta Racionero.

Unos precios que, en su mayor parte, habían sido constantes la mayor parte desde el año 2019 con el anterior equipo de Gobierno en el que el exconcejal de VTLP, Alberto Bustos, era responsable de este área.