La Seminci se apoya en Filmin para sortear la reducción de aforos y cuelga el 30% de las películas del festival en la plataforma

Durante algunos meses la celebración de la Seminci , la Semana Internacional de Cine de Valladolid, ha pendido de un hilo por la pandemia de COVID-19. Disipadas las dudas, finalmente, desde este sábado 24 de octubre y hasta el día 31, el segundo festival más antiguo de España, proyectará un total de 150 películas -100 largometrajes y 50 cortos- en ocho teatros y salas de la ciudad. Este año y por primera vez en sus 65 ediciones, parte de la muestra, formada según su director, Javier Angulo, por el mejor cine de autor posible, podrá verse en la plataforma audiovisual Filmin. Tanto Angulo como el cofundador del servicio de streaming español, Jaume Ripoll, celebran esta colaboración.

"El 30% de la programación se va a poder ver en Filmin", resume el director de la Seminci desde hace 13 años, Jesús Angulo. Debido a la pandemia y ante la necesidad de exhibir las películas en varias sesiones distintas por la reducción de aforos que ha impuesto la Junta de Castilla y León (30% en salas y metro y medio de distancia entre espectadores), alguna de las secciones de la Seminci estarán disponibles también en la web.

Un ciclo de películas del llamado Free Cinema británico de los sesenta, que incluye a directores como Lindsay Anderson o Tony Richardson, la selección Cine y Vino, documentales sobre cambio climático, la muestra de cine de Castilla y León, o una selección de cine de animación europeo, están ya colgadas en la web. No es la primera vez que Filmin llega a este acuerdo con los festivales y de hecho, el Atlàntida Film Fest, promovido por la plataforma, es uno de los principales festivales online de toda Europa. "A día de hoy tenemos nueve en nuestra plataforma", recuerda Ripoll por teléfono.

Las razones para que esta colaboración sea exitosas para las dos partes son varias. Por un lado, benefician al Festival que puede ampliar su público potencial y por otro, a las plataformas, que logran prestigio con su sello de calidad y ampliar el catálogo. "Nosotros somos una plataforma que quiere dar a conocer el cine que nos gusta y creemos que los festivales son uno de los pocos prescriptores que le quedan a lo audiovisual. Es una manera de destacar buen contenido entre toda la abundancia de títulos", explica Ripoll. Gracias a esta colaboración, los festivales tienen dos vías. "Una física como evento, y otra online, como sello, que sirve para que el público pueda destacar un título por encima de otro en este magma de posters que se ha convertido internet".

Para Angulo, la fórmula a la que han llegado se complementa perfectamente. "Nosotros tenemos la Sección oficial, y las de Punto de Encuentro, Tiempo de historia y la Spanish Cinema, que son solo presenciales, es decir, un 70% del total de las películas". Con todo, Angulo, crítico de cine y periodista cultural desde hace décadas, cree que los festivales son algo más que la proyección de muchas películas.

"Es una fiesta del cine donde están las mejores nuevas películas de la temporada, donde el público se encuentra con los equipos, donde hay periodistas y gente de la industria. Además, es un atractivo turístico que deja un valor añadido a la ciudad". Según la Seminci, en años anteriores la ciudad de Valladolid ha visto incrementado su consumo en un 30% durante los días del festival.

Ripoll no cree que plataformas como la suya pongan en riesgo la supervivencia de los festivales. "A los que nos gusta el cine nos encanta verlo en salas, pero no todos tienen el privilegio de tenerlas cerca o de poder desplazarse a un festival. Quizá esa gente que no podía hacerlo ahora sí puede. Ganamos las plataformas, ganan los festivales y sobre todo gana el público". Ripoll y Angulo coinciden en que el futuro de estos certámenes será híbrido. "Espero que sea un modelo que se consolide y que dure muchos años", sentencia el cofundador de la plataforma. "¿Significa que todos tienen que ser híbridos? No. Pero puede funcionar a festivales concretos como en este caso, sentencia Ripoll.

¿Qué ver en la Seminci?

Entre las más de 150 películas, la Seminci de 2020 ofrecerá 90 estrenos, de los cuales 29 son estrenos mundiales, dos europeos y dos internacionales, además de 57 títulos cuya premiere en España tendrá lugar durante el festival, como la de "Nieve en Benidorm", de Isabel Coixet, que se exhibirá el sábado 24. Se incluyen en la programación cuatro títulos preseleccionados en los European Film Awards: "Servants" (Ivan Ostrochovský), "Persian Lessons" (Vadim Perelman), "Josep" (Aurel) y la película de clausura, "Un Triomphe" (Emmanuel Courcol).

La Sección Oficial concentra títulos, como "There Is No Evil" (Mohammad Rasoulof), ganadora del Oso de Oro de la Berlinale, certamen que también otorgó el Crystal Bear, un galardón que otorga el jurado infantil Generation Plus, a "Sweet Thing" (Alexandre Rockwell), film que además obtuvo el premio del público en el Pingyao International Film Festival. "Here We Are" (Nir Bergman) y la mencionada "Un Triomphe", que recibieron el Sello Cannes 2020. El Festival de Venecia galardonó a las películas "El discípulo" (Chaitanya Tamhane) con premio al mejor guion y premio Fipresci, y "The Wasteland" (Ahmad Bahrami) como mejor película.

También se incluyen en esta sección, "The Cloud in Her Room" (Zheng Lu Xinyuan) qye viene de ganar el Tiger Award del Festival de Rotterdam; "Minari" (Lee Isaac Chung), que logró el Gran premio del jurado y premio del público en Sundance; "Servants" (Ivan Ostrochovský), presentada Festival de Berlín, y "Preparations to Be Together for an Unknown Period of Time" (Lili Horvát), que ha ganado el Premio FIPRESCI del recién celebrado 36 Festival Internacional de Cine de Varsovia. Por último, el cortometraje de Sección Oficial "The Unseen River" (Phạm Ngọc Lân), que recibió el premio al mejor corto internacional del recién celebrado certamen de Vila do Conde.

En Punto de Encuentro, el festival presenta por primera vez en España la película "Wisdom Tooth" (La muela del juicio), de Liang Ming, estrenada en el 3º Festival Internacional de Cine de Pingyao en 2019, donde ganó los premios Fei Mu al mejor director (sección competitiva en lengua china) y el galardón del jurado de los premios Roberto Rossellini (competición internacional), un logro poco común en la historia del certamen. La sección también ofrece "Mogul Mowgli", de Bassam Tariq, ganadora del premio FIPRESCI en la sección Panorama de la Berlinale.

Spanish Cinema reúne las más significativas producciones del cine español de la temporada, algunas de ellas galardonadas en el Festival de Málaga, como "Las niñas", Biznaga de Oro y la Biznaga de Plata a la mejor fotografía, y a "La boda de Rosa" con el premio especial del jurado y el premio a la mejor actor de reparto para Nathalie Poza, además de "Arenal," Biznaga de plata al mejor cortometraje. Por su parte, la realizadora Isabel Lamberti se llevó el premio Nuevos Directores del 68 Festival de Cine de San Sebastián por "La última primavera".