Valladolid permitirá a las familias más vulnerables acceder al centro con el coche aunque no tenga etiqueta

El Ayuntamiento de Valladolid permitirá a las familias más vulnerables acceder a la Zona de Bajas Emisiones con el coche aunque no tenga etiqueta, según han explicado este martes el alcalde de la capital, Óscar Puente, y la concejala de Medio Ambiente, María Sánchez. Concretamente, tendrán una exención las familias que ingresen menos de 1,3 veces el IPREM. Según ha calculado la concejala, estos ingresos pueden rondar los 10.900 euros, aunque esta cifra variará en función de los miembros que integren la unidad familiar hasta un máximo de 17.640 euros en 2023.

También habrá otras exenciones para entrar en el centro de la ciudad con el vehículo: para ir al médico, para aparcar en la plaza de garaje (alquilada o en propiedad) y para acceder a un estacionamiento público. Lo que quiere evitar el Ayuntamiento es que circulen los vehículos más contaminantes por el centro en busca de una plaza en zona ORA.

El perímetro del área restringida se fija en las siguientes calles: Puente Mayor- c/ Juana de Castilla – c/Arzobispo José Delicado –Paseo del Hospital Militar – Paseo del Arco de Ladrillo (bis) – Paseo del Arco Ladrillo – c/ Santa Fe - Paseo Farnesio – Avenida de Segovia - túnel de labradores - c/ de la Vía - c/ Unión - c/ Nicasio Pérez - Plaza de San Juan – c/Huelgas – c/ Real De Burgos – Chancillería - c/ Gondomar- c/ Rondilla de Santa Teresa – c/ Mirabel – Plaza de San Nicolás – Puente Mayor. En estas vías sí se podrá circular con cualquier vehículo, pero no en el área delimitada.

El proyecto de ordenanza y proyecto técnico se aprobará en pleno el 13 de diciembre, fecha a partir de la cual se podrán presentar alegaciones durante 30 días.

Varias etapas

La Zona de Bajas Emisiones entrará en funcionamiento en el tercer trimestre de 2023, aunque solo será con carácter informativo y de pruebas de las cámaras y el software. El consistorio empezará a multar a partir del 1 de enero de 2024, cuando se prohibirá la circulación de vehículos sin etiqueta (motores diésel anteriores a 2006 y gasolina de antes de 2000). En 2025 se restringirá el acceso a los vehículos que tengan una etiqueta B (diésel anteriores a 2014 y a gasolina anteriores a 2006) y en el año 2030, tampoco podrán circular los que tengan una etiqueta C.

El objetivo del Ayuntamiento es que en 2030 solo circulen los vehículos CERO EMISIONES y ECO, aunque se podrá acceder a los aparcamientos públicos subterráneos y habrá otras exenciones. Además de para las familias vulnerables, se establece una exención para los vehículos de empresa, transporte público, autotaxis, servicios de urgencia en vía pública (agua, gas, electricidad), y carga y descarga de mercancías.

El alcalde ha aclarado que no será necesario solicitar las correspondientes pegatinas, porque el sistema informático que está previsto instalar trabajará con las matrículas al entrar en la Zona de Bajas Emisiones y, por ejemplo, al entrar en el aparcamiento público.

Si, por ejemplo, vas a llevar el coche al taller y este está en la Zona de Bajas Emisiones, la empresa se encargará de informar al Ayuntamiento sobre la presencia de tu vehículo en el centro.

“Prácticamente cualquier situación que se pueda plantear cualquier persona en la que diga 'yo es que necesito acceder al centro con mi coche para esto' va a estar recogida en las exenciones o las excepciones temporales”, ha concluido María Sánchez.