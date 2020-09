El PSOE de Castilla y León abandona en bloque la comisión de Empleo tras ser expulsado su portavoz

La comisión parlamentaria más bronca de la legislatura ha acabado este lunes con el abandono en bloque de todos los miembros del PSOE tras expulsar la presidenta (Ciudadanos) a su portavoz, Pedro Reglero, después de sucesivas llamadas al orden. Era el momento en el que la consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo (Ciudadanos), iba a dar explicaciones sobre la tramitación de los Erte, pero nada salió como estaba previsto.

Las disensiones comenzaron por el orden del día, en el que el socialista Reglero no aparecía como último interviniente en el turno de réplica, tal y como establece el Reglamento respecto al grupo político que tenga mayor representación parlamentaria, y también por los bloques donde debían formularse las preguntas. Tras varias consultas y ante la insistencia de Reglero, la presidenta de la comisión, Blanca Negrete, acabó claudicando, no sin que Reglero la llamase "mentirosa" por haber incumplido algo que acordaron en conversación telefónica. Pero sólo era el principio de una complicada tarde. Las protestas continuaron cuando intervino el portavoz del PP, José Alberto Castro que, según Reglero no se estaba ciñendo al objeto de la comisión. Pero los momentos más tensos ocurrieron en el turno de Reglero, que arrancó llamando "consejera de Empleo, Igea e Industria" a Ana Carlota Amigo, a la que recordó su "bagaje en León" cuando preguntó en esa ciudad "por si era un Messi en la Industria y el empleo" y le contestaron "tanta paz lleve como descanso deja".

"Es consejera porque otra enchufada no quiso"

Siempre con el epígrafe de "consejera de Empleo, Igea e Industria", Reglero que hizo un repaso sobre la lentitud en el pago de los Ertes, la ruptura del Diálogo Social, la purga que realizó Amigo a su llegada a la Consejería para nombrar a afines o su empeño por colocar dentro del Diálogo Social al presidente de los autónomos (ATA), integrada en la confederación de empresarios y por tanto ya dentro del Diálogo, por ser este militante de Ciudadanos, encendió los ánimos al hablar de los enchufes. "Quien más ha hecho por el empleo en esta Comunidad ha sido el señor Igea, colocando a todos los afines. Me molesté en mirar quienes habían sido los que habían apoyado a Arrimadas (a la que Francisco Igea se enfrentó en las primarias de Ciudadanos) y qué casualidad ninguno estaba colocado", ironizó. Poco antes, Reglero recordó a Amigo, que había sido "ungida por el dedo del plenipotenciario Igea porque otra enchufada no quiso, la señora Soraya Mayo (que acabó en Itacyl uno de los 'chiringuitos' que pretendía eliminar Ciudadanos antes de llegar al pacto de Gobierno con el PP). En este punto, la presidenta le llamaba al orden por segunda vez.

El ambiente se fue caldeando hasta el punto de que tanto Reglero como otros procuradores del PSOE, PP y Ciudadanos se contestaron y gritaron sin tener el uso de la palabra. Con la tercera llamada al orden a Reglero, se materializó su expulsión. La presidenta lo justificó por haber presenciado "20 minutos de insultos continuados". Con la salida de Reglero, se produjo también la del resto de los socialistas.

Es entonces cuando ha comenzado la intervención de la consejera Amigo, quien ha subrayado que lo ocurrido se debe a que la consejería esta liderada por una mujer y que sentía vergüenza por vivir una situación así "en 2020". Además ha reprochado la actitud de "las mujeres socialistas"