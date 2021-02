Casi la mitad de los bienes de la Iglesia en Castilla y León no están relacionados con el culto. Se trata, por tanto, de 4.096 bienes que abarcan desde fincas rústicas, parcelas, almacenes, viviendas, tierras, prados... Según el listado elaborado por el Ministerio de Presidencia, se incluyen montes bajos, huertas, solares, el terreno de casas o templos de ruinas, cocheras, garajes, corrales, una granja, una viña, una panera... Por ejemplo, en Bembibre (León), uno de los bienes que figura es 'botiquín y lavande', que figura como 'templo y dependencias complementarias.

La publicación de los bienes inmatriculados de la Iglesia aboca a pleitos judiciales a administraciones y particulares

Saber más

Castilla y León acapara cerca de un tercio de los bienes inmuebles inmatriculados por la Iglesia entre 1998 y 2015: 10.243 bienes que incluyen iglesias, templos y cementerios, pero que también espacios ajenos al culto Más de 900 páginas del listado que ha elaborado la cartera que dirige Carmen Calvo y que ha puesto a disposición del Congreso. La cámara baja lo reclamó en 2017 mediante una proposición de ley impulsada por el PSOE y salió adelante con todos los votos a favor excepto los de PP y Ciudadanos.

La Ley Hipotecaria permitía que una simple certificación eclesiástica fuera suficientes para poner a nombre de la Iglesia cualquier tipo de inmueble, como un cementerio o un centro social. A partir de ahora, los particulares o las administraciones que crean que tienen derechos de propiedad anteriores podrán reclamarlos a la Iglesia.

Sin embargo, se trata de un listado muy dispar, con conceptos que no están agrupados, de tal forma que algunas iglesias o ermitas aparecen como 'iglesia' o 'ermita', pero hay muchos otros -sobre todo en Soria- que figuran como 'otros', incluso cuando se trata de espacios de culto. Además, en algunas provincias se han incluido datos parroquiales y en otras, como en Valladolid, solo figura el Arzobispado de Valladolid. León es la provincia en la que más bienes registró la Iglesia, seguida de Burgos, Zamora y Soria. Valladolid, por su parte, es la que menos contabiliza: 115 en total.

No todos los bienes están a nombre de una parroquia o una diócesis, también aparecen algunas cofradías, con fincas en polígonos o con algún tipo de bien del que no se concreta nada más allá de 'rústico'.

La mayoría de los bienes matriculados por la Iglesia en esos 17 años están en los pueblos: iglesias, templos y cementerios son los bienes que entran dentro de la categoría del culto: 'Templos y dependencias complementarias'. Ahí se incluyen salones parroquiales, pero también torres de iglesias, ruinas o monasterios. Concretamente, hay cuatro monasterios que se registraron solo con la firma del obispo: en San Miguel de Escalada (León), en Briviesca, Encío y Castrillo del Val (Burgos). Otro ejemplo: Santo Domingo de Silos, cuyo monasterio es muy turístico. El Arzobispado de Burgos, a través de la parroquia, registró el templo y la ermita.

Además de monasterios, uno puede encontrarse cocheras, un campanario, torres de iglesias e incluso montes o paneras. Los cementerios son uno de los bienes que más registró la Iglesia en esos años. En concreto, casi uno de cada diez bienes registrados en Castilla y León era un cementerio.

"No me quedaré de brazos cruzados"

Uno de tantos ejemplos es el de San Pelayo, un pequeño municipio (50 habitantes) de Valladolid. Su alcaldesa, Virginia Hernández, ha pedido al Registro de la Propiedad una nota simple para confirmar que el cementerio de San Pelayo es propiedad de la Iglesia, que espera recibir la semana que viene. "Soy prudente porque quiero esperar, pero si se confirma, no me quedaré de brazos cruzados para recuperar la titularidad. Porque si se han apropiado de algo que no les pertenece, no quiero que les salga gratis", asegura a elDiario.es.

Hernández se pregunta "para qué" querría la Iglesia registrar el cementerio de San Pelayo, que tiene dos parcelas: una era del arzobispado "desde siempre", y la ampliación, que sí la hizo el Ayuntamiento. "Hace treinta años, el alcalde llegó a un acuerdo con el Arzobispado para que le cedieran el terreno a 25 años... podría ser eso, aunque no tiene mucho sentido que lo registraran como bien de la Iglesia", elucubra la alcaldesa, militante de Valladolid Toma La Palabra (coalición de IU).

Virginia Hernández recuerda el "pacto tácito" que tiene el Ayuntamiento con la Iglesia de costear el mantenimiento de la Iglesia (luz, limpieza, etc.). "¿Qué vas a hacer? ¿Dejarlo abandonado? Te haces cargo a la fuerza", señala. "Pues igual que con la Iglesia o el cementerio... que no está en malas condiciones, está cuidada la jardinería y eso, pero se hace cargo el Ayuntamiento".

Nueve catedrales matriculadas

También hay algunos bienes registros en las capitales de provincia o en los municipios grandes de Castilla y León. Sin ir más lejos, en este listado se incluyen las catedrales de Ávila, Burgos, Segovia, Valladolid, Zamora, Palencia (el archivo también), León, Astorga (además del claustro, el museo y los patios interiores) y Ciudad Rodrigo.

En las capitales de provincia, además de las catedrales, iglesias o templos, también están algunos cementerios viejos de Ávila, la Casa de Cáritas de Salamanca, tres solares en Segovia o una pradera en Zamora. elDiario.es ha elaborado un buscador que permite ver qué bienes fueron matriculados por la Iglesia entre 1998 y 2015.

A diferencia del informe publicado por el Gobierno, este buscador permite localizar de forma más simple y sencilla entre los más de 35.000 bienes inmatriculados por la Iglesia entre 1998 y 2015. El buscador puede contener errores que provienen de el listado original, que no ha sido revisado y al que cada registro de la propiedad envió la información en formatos distintos.