Los aficionados del Real Valladolid deciden volver al escudo antiguo

1 años, 5 meses, y 27 días ha durado el escudo del Real Valladolid. El conjunto blanquivioleta lanzó un nuevo rediseño del logo del club que ha contado con el rechazo de la mayoría de la afición. En concreto, un 59% del total de los 21.956 aficionados ha decidido recuperar la imagen clásica con los castillos en el margen superior y con Cruz Laureada de San Fernando -desde la directiva aseguraron a este diario que la supresión de la laureada no tenía motivación política alguna-. El modelo antiguo, vigente entre 1998 y 2022, volverá a partir del 1 de julio de 2024 tal y como se comprometió la gerencia, presidida con el exfutbolista Ronaldo Nazario.

Pero llegar a recuperar el viejo escudo no ha sido un camino fácil. Primero, antes de junio de 2022, el club ya avisó del rediseño y que éste se haría con la opinión de aficionados y expertos. El logo, viendo el resultado de la consulta popular, no caló en la ciudad el Pisuerga y desde el primer momento la afición se lo hizo saber a la directiva mediante protestas durante los partidos y también en concentraciones a las puertas del estadio.

El principal foco de protesta estaba en uno de los fondos del estadio. El propio Ronaldo, en una rueda de prensa para valorar la temporada del club en junio de este año, llegó a asegurar sobre las críticas que “no hay una unanimidad clara con lo de escudo” tras preguntar a los aficionados y calificó a los que protestaba como “cientos de radicales que no aceptan el cambio ni la evolución ni la mirada hacia el futuro”.

La principal crítica, además de no gustar el propio logo, era la falta de un consenso mayoritario y una consulta que permitiera saber la opinión de los socios. 546 días después el club ha entendido que hay una mayoría social que prefiere lucir el diseño de 'toda la vida'. En las palabras de Ronaldo de la citada rueda de prensa, para seguir criticando a las protestas, también apuntó que “la afición del Valladolid es mucho más grande que cientos de radicales que hacen mucho ruido”.

11.875, que no “cientos” -“de radicales”-, de las 13.471 personas que decidieron votar optaron por volver al diseño antiguo. El resultado es unánime y ha cumplido con los requisitos del club para que la consulta fuese vinculante. Estas condiciones, que desde la directiva tuvieron que reformular ante el aluvión de críticas, pasaban porque votara un 50% del censo y mayoría simple de los votos.

El censo consistía en todos aquellos abonados con derecho a asiento que se registraron el portal del club. En total 20.105 de los 21.956 aficionados se inscribieron para participar en la votación. Durante tres días de votación un total de 13.471 decidieron participar, lo que es el 67% de los apuntados. De ellos, 11.875, un 59% del censo, marcaron 'sí' a la pregunta de “¿Quieres volver al anterior escudo?”.

En un comunicado, la entidad ha querido remarcar el esfuerzo hecho para “garantizar un proceso limpio, transparente y accesible para todas las personas con derecho a voto, no habiéndose registrado ninguna incidencia de relevancia”.

Lograr la “paz social”

En la misiva, se ha recalcado que el proceso ha sido verificado por un notario y se ha remarcado que la decisión de hacer una consulta popular vinculante, tomada en noviembre de este año, tenía la intención de “lograr la paz social tan necesaria para conseguir los objetivos deportivos que se marca el Real Valladolid. Ahora es momento de unirnos más que nunca para llevar en volandas a nuestro Pucela hacia el lugar que le corresponde por historia y por afición. ¡Aúpa Pucela siempre!”, ha finalizado el comunicado.

El Real Valladolid tuvo que reformular la consulta. En un primer momento fijó la fecha de votación desde el 30 de noviembre al 1 de diciembre y propuso la pregunta “¿Ves imprescindible volver al escudo anterior?”, una fórmula que disgusto a los aficionados por entender como un posicionamiento oficial del club.

Entre los puntos de fricción estaba la fórmula elegida para que la consulta fuese vinculante. El director del gabinete de Presidencia, David Espinar, fijó en 10.976 sufragios, es decir la mitad más uno de los abonados, la cantidad de apoyo al diseño antiguo y se alejaba del un formato más clásico como la mayoría simple. Además, las personas que no voten contabilizaban como un no, algo que no ha sucedido.

La afición del Real Valladolid se suma a la del Atlético de Madrid en conseguir volver a su diseño antiguo de escudo como imagen institucional. Hay que recalcar que la propiedad del 'Pucela' es una empresa y optar por dar elegir es parte de la “búsqueda de la paz social” que la directiva del conjunto blanquivioleta ha defendido. Quedará saber la forma en que se va a volver a implementar o si sobrevivirá el logo de 2022 a su defenestración en las urnas.