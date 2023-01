Díaz Villarig advierte que se necesita un “capitán de barco” que aborde el cambio de un sistema sanitario “caducado”

El presidente del Colegio Oficial de Médicos y del sindicato CESM, José Luis Díaz Villarig, ha advertido este lunes que el sistema sanitario ha caducado y se necesita “un capitán de barco, que debe ser el Gobierno”, que junto con las autonomías y las organizaciones de representación, aborde el cambio de sistema. “Pero nadie toma medidas estructurales, solo parches”, ha sentenciado.

En declaraciones a Europa Press, ha apuntado que el “problema” no es solo la Atención Primaria si no que va “más allá” y pasa por cambiar un sistema sanitario “con muchas vertientes” y que, a su juicio, “está caducado”, con “más de cien años en general” y ahora “no funciona en particular en Atención Primaria” y en Castilla y León, “más que en ninguna autonomía”.

“Tenemos un sistema en Atención Primaria en el que coexisten un montón de consultorios, todos los que había prácticamente cuando la población también ha disminuido sobre todo en los pueblos donde además la salida de población ha sido brutal en los últimos años y coexisten con un sistema de este siglo y finales del pasado que es el sistema de centro de salud. Su funcionamiento no es el oportuno”, ahonda.

Algo que extiende también a los “hospitales y en urbanas” con cupos de hasta 300 cartillas, lo que redunda, ha aseverado, en que el colectivo médico esté “desmotivado” algo que se ha agudizado con la pandemia. “Si no se toman medidas importantes, no se va a ir por buen camino y el sistema no va a ser viable”, ha advertido.

En este sentido, el presidente de los médicos de Castilla y León, duda de que la jubilación activa mejorada, medida anunciada por el presidente Pedro Sánchez para “reforzar” la Atención Primaria, vaya a solucionar algo. “Hay una cosa curiosa. Cómo es posible que hace cuatro días, como quien dice, lo que se hizo fue jubilar cuando no lo quería hacer nadie y tuvismo que ir al juzgado para intentar que no se jubilara aquel que no quisiera y ahora estamos en la parte contraria, que los médicos se queden trabajando hasta los 72 años”, ha cuestionado para insistir en que “la solución para resolver los problemas que tiene el sistema sanitario español no es esa”.

Arma política

Al hilo de estas palabras, Díaz Villarig, que la Sanidad necesita un “liderazgo” y la colaboración de todos los actores, algo que, ha añadido, el colectivo médico lleva diciendo “30 ó 40 años”. “Se necesita un pacto real, pero es difícil. Hemos visto como no han podido con la Educación y con la Sanidad es más difícil todavía porque es un arma arrojadiza para la política y lo vamos a ver en las próximas elecciones donde el caballo de batalla va a ser esto”, ha augurado.

Todo ello redunda en un “grandísimo perjuicio” para todos los que trabajan en el sistema, pero principalmente para los ciudadanos, porque si el sistema no funciona se pierde “lo más importante que tiene que ser humano”.

El presidente del órgano colegial no cree que lo que se está viendo en Madrid sea comparable con lo que pasa en Castilla y León, por las características de la propia Comunidad en cuanto a extensión y envejecimiento de la población. “La asistencia aquí en el medio rural es un desastre. Es una carrera de seis años y otros cuatro de especialidad para hacer Familia y después tienes 300 cartillas y te pasas media mañana por las carreteras. Es un tema de gestión”, puntualiza.

No obstante, Díaz Villarig, sí pone el acento en que se están viendo “problemas puntuales” cuando son “vasos comunicantes”. “ Si no funciona la Primaria, ya van mal las urgencias, los hospitales... es decir todo el sistema sanitario”, añade.

De ahí que reivindique “un capitán de barco, que no puede ser más que el Gobierno central”, junto con “todos los gobiernos autónomos” y las organizaciones, en particular con los médicos, porque, ha puntualizado, “sin médicos no hay sistema sanitario”. “Si no, no va a funcionar, pero tienen que hacer algo porque si no tiene solución”, ha apostillado.

Por eso, lamenta, que nadie hable de ello, que en el Consejo Interterritorial se hable “de todos menos de la ”realidad“ del sistema sanitario. ”Tenemos que hablar en el futuro inmediato del sistema sanitario y de su viabilidad“, ha ahondado.

Además, duda de que el problema sea la falta de médicos. “En todas las Comunidades dicen que los médicos se van a otros sitios, ¿adónde? Porque tampoco vemos que se vayan al extranjero... es un problema de funcionamiento, de organización, de reordenación del sistema sanitario”, ha matizado para dudar sobre la homologación de títulos que impulsan algunos gobiernos autonómicos. “Formamos a los mejores médicos del mundo y ahora traemos a médicos sin la homologación correspondiente. Pegamos palos al agua... Solución todos juntos y sin partidismos de ningún tipo”, ha añadido.

Nuevo consejero

En cuanto a la interlocución con el nuevo consejero, Alejandro Vázquez, el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Castilla y León ha señalado que no es “problema, es total y absoluta”. “Pero no todo consiste en interlocución, porque predicar es muy sencillo pero el trigo es muy difícil dar”, ha añadido.

Así, dice que Castilla y León tiene más médicos por habitante en el medio rural que cualquier otra autonomía, 1,18 por cada mil habitantes, mientras que el resto no llega a 0,80, pero el funcionamiento “es malo”. “Insisto en que todo es muy complicado pero si no lo solucionamos pues vamos a ir muy mal y en este momento estamos muy mal y vamos empeorando. No es catastrofismo, es realidad”, sentencia para reclamar al presidente que hagan “gestiones” para intentar llegar a acuerdos de funcionamiento con el resto de autonomías y el Gobierno nacional.

Por último, y en cuanto a las peticiones de formaciones para ubicar Facultad de Medicina en ciudades como Burgos, León o Soria, Díaz Villarig apunta que lo “primero” es realizar un estudio demográfico sobre las “necesidades” a nivel nacional que hay en el sistema porque, aclara, hay especialidades donde no hacen falta más profesionales y advierte del peligro de que, si no se hace, pase como hace “30 años” con más de 30.000 médicos parados en España, “3.000 en Castilla y León”. “Tiene que haber un control absoluto del número de médicos y de cada una de las especialidades”, concluye.