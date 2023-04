La Justicia obliga a la Seguridad Social a fraccionar el permiso de paternidad de un desempleado que encontró trabajo

El Juzgado de lo Social de Valladolid ha obligado a la Seguridad Social a fraccionar el permiso de paternidad de Álvaro Viña, un desempleado que encontró trabajo mientras disfrutaba de su prestación. La sentencia, a la que ha tenido acceso este diario, establece el derecho del padre a disfrutar de los 67 días correspondientes a su permiso porque lo considera una “circunstancia excepcional”. “Hemos creado jurisprudencia”, asegura Viña. La Seguridad Social aclara a este diario que no se cambiará la norma y que se trata de “una sentencia aislada para un caso muy concreto”.

“La continuación del disfrute del permiso por nacimiento y cuidado de menor hasta la finalización del plazo inicialmente reconocido hubiese significado la renuncia al nuevo puesto de trabajo y no consideramos que la normativa deba interpretarse en tal sentido”, establece la jueza.

El hijo de Álvaro Viña nació en enero de 2021, mientras él estaba en el paro. Pidió el permiso de paternidad correspondiente y la Seguridad Social lo tramitó con normalidad, pero tras las primeras seis semanas, encontró trabajo. “Soy ingeniero y encontré trabajo en una empresa de riego agrícola y los jefes me dijeron que les daba igual que fraccionara mi permiso de paternidad cuando al campo le viniera mejor, porque dependemos de las cosechas y eso”, explica a este diario Viña. Él firmó con su empresa y pactó fraccionar su permiso de paternidad.

La Seguridad Social no recurre la sentencia

En septiembre de 2021, Viña pide recuperar los días pendientes del permiso, pero la Seguridad Social lo rechaza. “Decidí contactar con Comisiones Obreras, que me ha ayudado en el trámite”, explica.

La Seguridad Social no recurrió el fallo del juzgado, que entendió que tenía derecho a esos 67 días de prestación —de manera extraordinaria— por cuidado de menor, aunque tenga más de un año.

Preguntada por esta cuestión, la Seguridad Social confirma que la jueza lo considera “una circunstancia sobrevenida” y, por lo tanto, que deberá dar cumplimiento a la sentencia y permitirle cogerse el permiso de paternidad a pesar de que el niño tenga ya más de dos años.

“Está claro que el derecho lo tienes”

Ahora, CCOO exige a la Seguridad Social que cumpla con la Ley y la sentencia que ganó el sindicato, que de momento no ha cumplido con su parte, según denuncia el progenitor. “Fui en enero de 2023 y me dijeron que me llamarían... No lo hicieron y volví a pedir cita. Me dijeron: 'Está claro que el derecho lo tienes', y me llamaron al día siguiente para decirme otra vez que interpretaban que no podía fraccionar el permiso”, relata Viña.

Lo que sí tiene claro este padre es que va a pelear su derecho a fragmentar su permiso de paternidad. “No me voy a dar por vencido”, insiste.

La prestación por nacimiento o cuidado de menor —recuerda la Seguridad Social— prevé disfrutar de las últimas diez semanas de permiso de manera continuada al periodo obligatorio de seis semanas o de forma interrumpida, en periodos semanales (acumulados o independientes), hasta que el hijo/a cumpla 12 meses de edad. En este caso, cuando la Seguridad Social finalmente acate la sentencia, este progenitor podrá disfrutar de su permiso aunque su vástago sea mayor de un año.