La vacunación en Castilla y León se topa con el aislamiento en el medio rural y las grandes distancias

"Cualquiera con un poco de sentido común entiende que es más fácil que las personas vayan al centro de vacunación a que el centro de vacunación vaya a las personas". Así de tajante se manifestó este jueves el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ante la denuncia de Ayuntamientos como los de Fabero, Vega de Espinareda, Peranzanes y Candín que tendrán que vacunar a sus mayores de 80 años ya no en su consultorio de referencia, en la localidad de Fabero, si no en el Hospital El Bierzo de Ponferrada, lo que en muchos casos supone hacer más de 100 kilómetros y dos horas de trayecto en vehículo privado porque no hay conexión por transporte público alguno.

Partiendo de la argumentación de que "los grandes dependientes" han sido ya vacunados en sus domicilios, el portavoz de la Junta adujo que "en el medio rural hay coches particulares y es normal que la gente se mueva a las ciudades". Así que, los mayores de 80 años de pueblos como Burbia, a más de 40 kilómetros de distancia de Ponferrada; Guimara, a más de 50; o Balouta, a más de 60; todos ellos a más de una hora por ser zonas de montaña, tendrán que ir al Hospital El Bierzo a recibir la vacuna contra el virus.

Así quiere agilizar el ritmo de vacunación la administración autonómica, siguiendo el mismo plan, de centralización, que se está llevando a cabo en "todo el mundo". Eso sí, "cuando se den las circunstancias de que no se pueda hacer el desplazamiento les daremos una solución, porque es nuestra obligación", aseveró.

¿Cuál será esa solución? En principio, llamar a su centro médico y comunicar que no tiene medios para hacer el desplazamiento o no puede realizarlo. "Son casos excepcionales y las normas no se hacen para la excepción", zanjó Igea.

La Delegación Territorial de León dice ahora que "es provisional"

Fuentes de la delegación territorial de la Junta en León aclararon hoy que el proceso de vacunación para mayores de 80 años en la carpa instalada en el exterior del Hospital del Bierzo es "voluntario" y que las personas de este colectivo que no quieran desplazarse a Ponferrada para recibir su dosis recibirán cita en sus centros de salud "más adelante".

En ese sentido, a la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi) le consta que la mayoría de la población agradece la existencia de este "punto fijo de vacunación" por el que en la jornada de ayer pasaron unas 800 personas de más de 80 años.