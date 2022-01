Zapatero acusa al PP de convocar las elecciones de Castilla y León “para calmar la ansiedad de Casado”

"El PP ha convocado estas elecciones para el PP, para calmar la ansiedad de Casado e intentar darle una oportunidad como si fueran unas primarias y apuntarse un tanto porque parece que hay alguna otra competidora en ciernes". Así de crítico se ha mostrado en la campaña de las elecciones de Castilla y León el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que este fin de semana ha protagonizado un tour por municipios de la comarca del Bierzo en la provincia de León.

El PSOE ha tirado del expresidente del Gobierno para su campaña buscando el voto para las elecciones del próximo 13 de febrero para el candidato socialista Luis Tudanca. Han sido dos días para recorrer los vestigios mineros de la comarca y proyectos de su época como presidente, para finalizar con un mitin este domingo en Camponaraya. La presencia de Zapatero en campaña ha coincidido con la de José María Aznar, que protagonizó un mitin del PP este sábado en Valladolid.

Según el expresidente “las elecciones están pensadas para el PP, para Casado, cuyo programa saben ustedes que se centra en darnos lecciones de ganadería, de viticultura, de agua y en plantear pocas expectativas a los ciudadanos. Votar pensando en las necesidades de Castilla y León, en la descentralización, es votar al PSOE, que lo ha demostrado”.

Zapatero ha criticado a Pablo Casado y su labor de oposición, pidiendo más humildad al ejercerla: "Cuando no reconoces las cosas tiendes a hacer el ridículo, como cuando dijo hace meses que España estaba quebrada". El expresidente cree que las críticas populares son erróneas "cuando se conoce que en España hoy hay más empleo que antes de la pandemia y que el paro ha bajado a cifras de 2007, no es fácil ser oposición".

Descentralización

El antiguo líder del PSOE ha presumido de la descentralización de sedes propuesta por su partido y la que se llevó a cabo en su época con la creación de la Ciuden de Ponferrada o la sede del Incibe en León, y por eso ha pedido al PP que se posicione ante el debate abierto precisamente por Pedro Sánchez en un mitin en Ponferrada.

“Si queremos que en Castilla y León acabe el ciclo de 35 años de pérdida de población, por cierto salvo en la etapa que presidía el Gobierno de España, de progresiva desmoralización, de ver que la tendencia es ver que solo los jóvenes salgan de la comunidad, el 13 hay que apostar por un nuevo modelo, descentralización y equidad en los servicios”, enfatizó el expresidente.

"El PP debe decir aquí en el Bierzo, aquí en Castilla y León, si apoya la descentralización de organismos del Estado y de la Junta a las diferentes provincias y territorios, esta es la gran cuestión de estas elecciones. No habrá recuperación de la población si no hay acercamiento de las administraciones y de los centros de desarrollo, y no lo habrá si no hay descentralización y servicios públicos equitativos", insistió.

El expresidente leonés ha pasado el fin de semana por localidades mineras como Brañuelas, Fabero o Bembibre o visitado el principal proyecto que tuvo en su época al frente del Ejecutivo en la comarca berciana, el Museo de la Energía englobado en la Ciuden. Este proyecto, que Zapatero ha asegurado tuvo una inversión de 200 millones de euros bajo su mandato, hoy se ha quedado, tras los recortes aplicados en época del gobierno de Rajoy, en el citado museo, otro edificio finalizado y sin uso y algunos pequeños proyectos de desarrollo local alejados de su finalidad inicial. La captura de CO2, el proyecto inicial principal, hoy está descartado por falta de viabilidad comercial aunque el Gobierno de Pedro Sánchez apuesta por la reconversión de la Ciuden en eje tractor de proyectos de transición justa en las comarcas mineras.

Además el expresidente ha dejado un claro mensaje verde en la cuenca minera pidiendo recuperar “esa mirada a la naturaleza tan apasionante, que quizás en las época de más desarrollo industrial se perdió”, considerando que “eso puede hacerse ahora” al calor de los fondos europeos y la transición energética, que ha afectado especialmente a las comarcas que se quedaron sin la minería.

"El PP está nervioso, no ha hecho los deberes con Castilla y León. Tudanca debía haber sido presidente, Ciudadanos se equivocó y ahora hay más razones para ese cambio. Estos dos años ha habido un gobierno de Mañueco fallido y la prueba es que ha tenido que convocar estas elecciones sin ton ni son, sin razones ni programa y, por supuesto, menos con gestión", finalizó.