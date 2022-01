Aznar alerta sobre “los progres de pacotilla” y advierte que el voto a la izquierda consolidará la coalición del Gobierno de España

El expresidente del Gobierno, José María Aznar ha cerrado el primer mitin del candidato del PP a la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco en Valladolid y ha alertado de los "progres de pacotilla, con coleta o con melena, que buscan dictaduras que apoyar en cualquier lugar del mundo" y de que ""todo voto que vaya a la izquierda" consolidará "la coalición que tiene que soportar España". Aznar apenas hizo referencia a Castilla y León más que para reconocer que es donde empezó "casi todo" y que se considera castellano y leonés "porque elección" porque a él nadie le preguntó "dónde quería nacer".

No sólo eso, ha planteado que la cuestión no es que haya "que ganar para que vaya no sé quién a la Moncloa", sino que la pregunta que hay que responder es "para qué" gobernar,.

El expresidente, que también lo fue de la Junta de Castilla y León consiguió concentrar a medio millar de personas en la Cúpula del Milenio, a donde acudió con su mujer, Ana Botella y dio las gracias por darle la "oportunidad de volver a casa". "Estoy aquí porque sé que hay unas elecciones importantes y quiero dar un apoyo claro a un proyecto claro que representa el Partido Popular y para pedir apoyo claro y rotundo para Alfonso Fernández Mañueco.

Aznar presumió de haber empezado en Castilla y León "cosas muy importantes" con un partido "unido, fuerte, ganador, con una alternativa reformista" ante un "socialismo fracasado" que sumió "en la ruina a toda España".

"No nos han concebido, ni ideado, ni parido para hacer pequeñas cosas, si no para construir y para ganar". Con frases triunfalistas y pero escasas referencias a su pasado en Castilla y León, ha insistido en que hay que construir e integrar. "Construir es liderar y por eso, como Mañueco sabe liderar, pido el apoyo·, ha insistido.

"Castilla y León no ha estado nunca para contentar a los populistas y sus mentiras, para satisfacer a ningún secesionista ni a nadie que quiera romper la unidad de España y sabemos bien que vivimos tiempos de ruido, confusión, fragmentación y desorden. Tenemos que ser claros, seguros y firmes, ser una sólida referencia en la cual confiar porque las personas se agarran a soluciones mágicas y falsas porque no tienen un referente fuerte en el que confiar", ha instado.

Todas las referencias de Aznar se han dirigido al gobierno de España, y ha asegurado que sólo le gusta a "los que se quieren mantener en el gobierno a toda costa, cediendo a cualquier presión, a cualquier chantaje", obviando que el PP gobierna en Castilla y León desde hace 35 años.

"Les gusta a los secesionistas, a los que dieron un golpe contra la constitución y luego indultaron para que se preparen para el siguiente golpe, le gusta a Bildu, en donde mandan los que antes mandaban matar y que en dos o tres semanas, fíjense en lo que les digo, van a conseguir que las víctimas pidan perdón a los terroristas por haberse puesto en su camino", ha advertido. Así, ha continuado diciendo que es un gobierno que gusta "a los progres de pacotilla, con coleta o con melena, que buscan una dictatura a la que apoyar y a los que se les llena la cara de lágrimas por la pena de que no haya más dictaduras que apoyar y que no estén más cerca". El expresidente ha dicho que esos "se presentan a las elecciones" pero que "no vendrán por aquí". El exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, apoyó al candidato de Podemos, Pablo Fernández, el pasado fin de semana en el mismo lugar en el que Aznar se ha referido veladamente a él. "Todo voto que vaya a la izquierda es un voto que sirve a la consolidación de la coalición que tiene que soportar España", ha advertido.

"En toda España se tiene que saber y se tiene que notar: Castilla y León no sirve para estar postrada y resignada, ni silencio ni inacción", ha animado. El expresidente no ha hablado ni del envejecimiento ni de la despoblación que sufre la Comunidad. "Nadie va a hacer más por esta tierra que nosotros" ha afirmado. Aznar ha mencionado a "los que están ahora", como el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijoó, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, el de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco...y cuando iba a acabar la frase se ha dado cuenta de que no había mencionado al que ahora preside el partido que él refundó, Pablo Casado, nombre que ha añadido apresuradamente.

El acto arrancó con la intervención de la procuradora Paloma Vallejo, que en un arranque de entusiasmo, pasó del "José María, contigo empezó todo" a atribuirle la ilegalización de Herri Batasuna, una decisión que correspondió a los jueces del Tribunal Supremo. El presidente del PP de Valladolid, Conrado Íscar. "Quién me iba a decir presidente José María, que te iba a presentar a ti, que íbamos a compartir cartel, si me vieran mis abuelos. Contigo comenzó todo, tu refundaste el PP, ttú fuiste el primer presidente del PP al frente del gobierno, al frente de la Junta, nos enseñaste el camino que empezamos en 1987", ha alabado Íscar.

El presidente provincial también ha hecho multitud de referencias al "sanchismo" al que ha acusado de negar la pandemia y después aceptarla pero delegando en las comunidades autónomas. "Y tú, Alfonso cumpliste", ha dicho sin mencionar que quien estaba en ese momento al frente de la Sanidad en Castilla y León, era Ciudadanos, su hasta hace dos meses socio de gobierno.

"Tienen la cara de decir que van a mejorar la educación y van a limitar la libertad de elección de centros a los padres, no ayudan a los autónomos suben las cotizaciones, es un atraco permanente del sanchismo", ha clamado.

El consejero de Agricultura y Ganadería y número 1 a las Cortes, Jesús Julio Carnero, ha asegurado que Aznar es "la guía, el faro, la señal" del PP. En clara referencia a Vox ha asegurado que "nadie" puede dar lecciones al PP de "ser español" de "querer a España y sentir España". "No somos más que nadie, ni tampoco menos que nadie, que quede claro", ha señalado. También ha arremetido contra el ministro de Consumo, Alberto Garzón. "Es un irresponsable y el responsable de que sea un irresponsable es Sánchez", ha subrayado. "Garzon es un macrocharlatán, que se mete con el azúcar, luego con el vino, luego con la carne y luego otra vez con el azúcar…", ha lamentado. Además ha presumido de las ayudas de la Junta al ganado vacuno y al toro de lidia, 8,5 millones, y de las del incendio de Navalacruz (Ávila), que se produjo el pasado verano y que se extendió desde un coche que ardía en la carretera hasta el monte porque no se envió a los efectivos de la Junta a tiempo.

Mañueco también ha arrancado su intervención alabando a Aznar, del que recuerda que fue a una celebración de aniversario del Estatuto de Autonomía en 1988, cuando él presidía una asociación de estudiantes en la Facultad de Derecho de Salamanca. "Contigo empezó todo, la ambición que diste a Castilla y León y los años prodigiosos al gobierno de España", le ha agradecido. A continuación, ha tirado de argumentario. "El 13 de febrero se deciden muchas cosas, qué queremos para la gente de Castilla y León, y qué papel queremos que juegue. Hay muchas opciones, la de Sánchez, la de sus políticas ineficaces e infumables o la del crecimiento y el empleo", ha recordado.

Como viene siendo habitual, ha mencionado la "marginación de Castilla y León" en los fondos europeos, o la devolución del iva", su blindaje a la Sanidad o su intención de frenar la "plaga del sanchismo" y ha despreciado las encuestas, ya que según él, creérselas es la manera de perder unas elecciones.